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Dünya, Rusya-Ukrayna Savaşı

Rusya: Ukrayna'nın havaalanı altyapısını yüksek hassasiyetli silah ve İHA'larla vurduk

Rusya Savunma Bakanlığı, gece, Ukrayna'nın havaalanı altyapısına yönelik uzun menzilli yüksek hassasiyetli silah ve insansız hava araçları (İHA) ile saldırı düzenlediklerini bildirdi.

Dmitri Chirciu  | 27.08.2024 - Güncelleme : 27.08.2024
Rusya: Ukrayna'nın havaalanı altyapısını yüksek hassasiyetli silah ve İHA'larla vurduk

Moskova

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Rus askeri güçlerinin, Rusya-Ukrayna Savaşı'ndaki faaliyetlerine dair bilgi yer aldı.

Rus ordusunun Ukrayna'ya yönelik saldırılarını sürdürdüğü belirtilen açıklamada, "Rusya Silahlı Kuvvetleri, gece, hipersonik 'Kinjal' füzeleri dahil havadan uzun menzilli yüksek hassasiyetli silah ve İHA'lar ile Ukrayna'nın kritik öneme sahip havaalanı altyapısının unsurlarına yönelik bir grup saldırı düzenledi. Tüm belirlenen hedefler vuruldu." ifadelerine yer verildi.

Ukrayna askeri birliklerinin ve askeri teçhizatın bulunduğu 142 bölgenin İHA, top ve roket atışlarıyla bombalandığı aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Askeri operasyonun başlangıcından bu yana Ukrayna ordusuna ait 640 uçak, 283 helikopter, 30 bin 564 İHA, 575 hava savunma füze sistemi, 17 bin 586 tank ve zırhlı araç, 1425 çok namlulu roketatar, 13 bin 690 obüs ve havan topu ile 25 bin 262 özel askeri araç yok edildi."

Kursk'ta çatışmalar sürüyor

Bakanlığın açıklamasında ayrıca, Rus ve Ukrayna orduları arasında Kursk bölgesinde çatışmaların devam ettiği belirtilerek, "Ukrayna ordusu son 24 saatte 400'ye yakın askerini ve 30 zırhlı aracını kaybetti." ifadesi kullanıldı.

Açıklamada, Ukrayna ordusunun 6 Ağustos'tan bugüne kadar Kursk yönünde "6 bin 600 askerini ve 73 tank, 34 piyade savaş aracı, 62 zırhlı personel taşıyıcı ve432 zırhlı aracını kaybettiği" kaydedildi.

5 İHA ile saldırı girişimi

Açıklamada ayrıca, gece, Ukrayna'nın Rus topraklarındaki unsurlara saldırı girişiminde bulunduğu ve 5 İHA'nın yok edildiği aktarıldı.

Saldırının engellendiği belirtilen açıklamada, "Belgorod bölgesinde 3, Kursk bölgesinde 3 İHA, Rus hava savunma sistemlerince yok edildi." ifadesine yer verildi.

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