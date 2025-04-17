Rusya: Ukrayna, Zaporijya Nükleer Santrali bölgesine dronla saldırdı
Rusya yönetimi, Ukrayna ordusunun Zaporijya Nükleer Santrali bölgesine dronla saldırı düzenlediğini ileri sürdü.
Moskova
Rusya'nın kontrolündeki Zaporijya Nükleer Santrali'nin sosyal medya hesabından yapılan yazılı açıklamada, Ukrayna ordusuna ait dronun santral bölgesinde düşürüldüğü belirtildi.
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Açıklamada, "Saldırı sonucu ölü ve yaralı yok. Santralde hasar oluşmadı. Ukrayna Silahlı Kuvvetleri, santrale saldırılar düzenleyerek, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nde (BMGK) Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı'nın (UAEA) belirlediği ilkeleri doğrudan ihlal ediyor." ifadelerine yer verildi.
Avrupa'nın en büyük nükleer santrali
Ukrayna'nın güneydoğusundaki Zaporijya Nükleer Santrali, Avrupa'nın en büyük nükleer santrali konumunda bulunuyor.
Santral, Mart 2022'de Ruslar tarafından ele geçirilmişti. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin de Ekim 2022'de santralin Rus mülkiyetine geçirilmesine yönelik kararname imzalamıştı.
Halihazırda Rus ordusu kontrolünde olan santralin çevresinde İHA ve topçu saldırıları yaşanırken, Ukrayna ve Rusya saldırılar konusunda birbirini suçluyor.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.