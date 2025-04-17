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Dünya, Rusya-Ukrayna Savaşı

Rusya: Ukrayna, Zaporijya Nükleer Santrali bölgesine dronla saldırdı

Rusya yönetimi, Ukrayna ordusunun Zaporijya Nükleer Santrali bölgesine dronla saldırı düzenlediğini ileri sürdü.

Dmitri Chirciu  | 17.04.2025 - Güncelleme : 17.04.2025
Rusya: Ukrayna, Zaporijya Nükleer Santrali bölgesine dronla saldırdı

Moskova

Rusya'nın kontrolündeki Zaporijya Nükleer Santrali'nin sosyal medya hesabından yapılan yazılı açıklamada, Ukrayna ordusuna ait dronun santral bölgesinde düşürüldüğü belirtildi.

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Açıklamada, "Saldırı sonucu ölü ve yaralı yok. Santralde hasar oluşmadı. Ukrayna Silahlı Kuvvetleri, santrale saldırılar düzenleyerek, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nde (BMGK) Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı'nın (UAEA) belirlediği ilkeleri doğrudan ihlal ediyor." ifadelerine yer verildi.

Avrupa'nın en büyük nükleer santrali

Ukrayna'nın güneydoğusundaki Zaporijya Nükleer Santrali, Avrupa'nın en büyük nükleer santrali konumunda bulunuyor.

Santral, Mart 2022'de Ruslar tarafından ele geçirilmişti. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin de Ekim 2022'de santralin Rus mülkiyetine geçirilmesine yönelik kararname imzalamıştı.

Halihazırda Rus ordusu kontrolünde olan santralin çevresinde İHA ve topçu saldırıları yaşanırken, Ukrayna ve Rusya saldırılar konusunda birbirini suçluyor.

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