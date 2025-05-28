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Dünya, Rusya-Ukrayna Savaşı

Rusya, Ukrayna’ya yeni tur müzakereleri 2 Haziran’da İstanbul’da yapmayı teklif etti

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Ukrayna’ya yeni tur müzakereleri 2 Haziran’da İstanbul’da gerçekleştirmeyi teklif ettiklerini açıkladı.

Emre Gürkan Abay  | 28.05.2025 - Güncelleme : 28.05.2025
Rusya, Ukrayna’ya yeni tur müzakereleri 2 Haziran’da İstanbul’da yapmayı teklif etti

Ankara

Lavrov, yaptığı yazılı açıklamada, Türkiye, ABD ve Suudi Arabistan’ın desteğiyle Ukrayna ile doğrudan müzakerelere tekrar başlandığını belirtti.

Müzakerelerin ilk turunun, İstanbul’da 16 Mayıs’ta gerçekleştiğini anımsatan Lavrov, orada varılan anlaşmalarla 1000 kişiye karşılık 1000 kişilik esir takasının yapıldığını ifade etti.

Rusya’nın, müzakereler sonucunda sürdürebilir bir çözüme ulaşılması için memorandum hazırladığına işaret eden Lavrov, "Vladimir Medinskiy başkanlığındaki heyetimiz, bu memorandumu Ukrayna heyetine sunmaya ve önümüzdeki 2 Haziran Pazartesi günü İstanbul'da yeniden başlayan doğrudan müzakerelerin ikinci turunda gerekli açıklamaları yapmaya hazırdır." bilgisini verdi.

Türkiye’ye sürece verdiği katkıdan ötürü teşekkür eden Lavrov, "Türkiye Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın dün Moskova ziyareti sırasında onayladığı gibi misafirperver bir Türk platformu sağladığı için Türk ortaklarımıza şükranlarımı bir kez daha ifade etmek istiyorum." ifadesini kullandı.

Lavrov, barış sürecinin başarısıyla ilgilenen herkesin, İstanbul'da yeni bir doğrudan Rusya-Ukrayna müzakeresini desteklemesi gerektiğinin altını çizdi.

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Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in Müşaviri ve İstanbul’daki müzakerelerde Rus heyetine başkanlık yapan Vladimir Medinskiy de yaptığı yazılı açıklamada, Ukrayna Savunma Bakanı Rüstem Umerov’u telefonla aradığını ve bir görüşme yaptıklarını söyledi.

Görüşmede, Rusya ve Ukrayna tarafından hazırlanan memorandumları ele aldıklarını kaydeden Medinskiy, "Düşmanlıkların durdurulması koşullarını içeren memorandum takası için bir toplantının kesin tarihini ve yerini önerdim." dedi.

Medinskiy, söz konusu buluşmada ateşkesi ele almaya hazır olduklarını vurgulayarak, "Orada, olası bir ateşkes konusunda paket anlaşmadaki noktaların her biri hakkında anlamlı ve somut bir istişareye başlamaya hazırız." ifadesini kullandı.

Ukrayna’nın konuyu istişare ettiğini belirten Medinskiy, "Onay bekliyoruz ve işe başlamak için belirlediğimiz tarihte, gelecek günlerde, şahsen görüşmeye hazırız. Bu, uzun vadeli barışın ve insan hayatının kurtarılması içindir." dedi.

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