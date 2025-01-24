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Dünya, Rusya-Ukrayna Savaşı

Rusya: Ukrayna ve Batı’dan barış müzakereleri konusunda somut adım yok

Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, “Barış görüşmelerine duyulan ihtiyaç hakkındaki konuşmalar artmasına rağmen, Kiev ve Batı'nın bunun için gerçekten hazır olduğunu gösteren somut bir eylem yok.” dedi.

Emre Gürkan Abay  | 24.01.2025 - Güncelleme : 24.01.2025
Rusya: Ukrayna ve Batı’dan barış müzakereleri konusunda somut adım yok Fotoğraf: Sergey Lavrov/AA

Moskova

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Rusya’nın Ukrayna konusunda müzakerelere hazır olduğunu belirterek, “Barış görüşmelerine duyulan ihtiyaç hakkındaki konuşmalar artmasına rağmen, Kiev ve Batı'nın bunun için gerçekten hazır olduğunu gösteren somut bir eylem yok.” dedi.

Rusya Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre Lavrov, gündemdeki bazı konuları değerlendirdi.

Suriye’de yeni yönetimle birlikte bağlantılı geçiş döneminin sürdüğünü anlatan Lavrov, “Rusya-Suriye ilişkilerinin tüm yönleriyle ilgili yapıcı bir diyaloga açığız ve uzun yıllar boyunca halihazırda geliştirilen sağlam ikili işbirliği temeline güveniyoruz. Bu, Suriye nüfusunun dış yardıma acil ihtiyacı göz önüne alındığında, geçici olarak insani yardım merkezleri ek rolünün verilebileceği askeri üslerimizin işleyişi için de geçerlidir.” diye konuştu.

Lavrov, Suriye’deki devlet yapısına ilişkin kararların Suriyeliler tarafından alınması gerektiğini savundu.

Batılı ülkelerin Ukrayna’ya silah sevk etmeye devam ettiklerine işaret eden Lavrov, “Barış görüşmelerine duyulan ihtiyaç hakkındaki konuşmalar artmasına rağmen, Kiev ve Batı'nın bunun için gerçekten hazır olduğunu gösteren somut bir eylem yok.” ifadesini kullandı.

Rusya’ya karşı ültimatomların da devam ettiğini belirten Lavrov, “Ukrayna’da müzakerelere yönelik bir yasak var ve Ukrayna yönetiminin meşruiyeti sorunu da çözülmüyor.” değerlendirmesinde bulundu.

Lavrov, Ukrayna konusundaki yaklaşımlarının değişmediğine işaret ederek, “Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Haziran 2024'te dile getirdiği sahada ortaya çıkan gerçekleri ve pozisyonları dikkate alarak 2022 anlaşmaları temelinde diyaloğa hazırız.” diye konuştu.

Rusya ile Ermenistan ilişkilerine ilişkin de değerlendirmelerde bulunan Lavrov, “Rusya-Ermenistan ilişkileri zor bir dönemden geçiyor. Bu, büyük ölçüde Batı'nın geçen yıl Ermenistan üzerindeki baskıyı artıran, onu Rusya ile geleneksel bağları yıkmaya teşvik eden ve Ermeni halkına yabancı değerler dayatan eylemlerinin bir sonucudur.” şeklinde konuştu.

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