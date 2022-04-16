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Dünya, Rusya-Ukrayna Savaşı

Rusya: Ukrayna 'Toçka-U' füze sisteminin kullanımıyla 'provokasyonlar' hazırlıyor

Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna'nın "Toçka-U" füze sisteminin kullanımı ile "provokasyonlar" hazırladığını iddia etti.

Dmitri Chirciu   | 16.04.2022
Rusya: Ukrayna 'Toçka-U' füze sisteminin kullanımıyla 'provokasyonlar' hazırlıyor

Moskova

Rusya Savunma Bakanlığı Ulusal Kontrol Merkezi Başkanı Mihail Mizintsev, Ukrayna'ya yönelik başlattıkları savaşa dair açıklamalarda bulundu.

Kiev yönetiminin yeni "provokasyonlar" hazırladığını ileri süren Mizintsev şu ifadeleri kullandı:

"Kiev yönetimi, Rus ordusunu sivilleri öldürülmesiyle savaş suçu işlemekle suçlamak için Kramatorsk kentinde yapılana benzer korkunç bir provokasyon hazırlıyor. Bu amaçla yakın zamanda, Lozova yerleşim biriminde bulunan tren garındaki mültecilere Toçka-U füze sistemiyle Ukrayna Silahlı Kuvvetleri'nin 19.Tugayı tarafından saldırı düzenlenecek."

Toçka-U füzelerinin "sadece Ukrayna Silahlı Kuvvetlerince kullanıldığını" ifade eden Mizintsev, Ukrayna yönetiminin uluslararası hukuka saygı göstermediğini savundu.

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