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Dünya

Rusya, Ukrayna tahılları için İstanbul’da çalışacak askeri heyeti gönderdi

Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna limanlarından tahıl çıkarılması konusunda Müşterek Koordinasyon Merkezi’nde çalışmak üzere Rus askeri heyetin İstanbul’a gittiğini duyurdu.

Ali Cura   | 26.07.2022
Rusya, Ukrayna tahılları için İstanbul’da çalışacak askeri heyeti gönderdi

Moskova

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın himayelerinde, Türkiye, Rusya, Ukrayna ve Birleşmiş Milletler (BM) arasında imzalanan "Tahıl ve Yiyecek Maddelerinin Ukrayna Limanlarından Emniyetli Sevki Girişimi Belgesi" hükümlerine uygun olarak Müşterek Koordinasyon Merkezi’nin çalışmalarına başladığı bildirildi.

Tuğamiral Eduard Luyik başkanlığında bir uzman heyetin bugün İstanbul’da olacağı ve dörtlü formatta çalışmaya başlayacağı kaydedilen açıklamada, “Müşterek Koordinasyon Merkezi’ndeki Rus uzmanların ana görevi, girişimin pratik uygulama aşamasına girmesi için gerekli tüm sorunları hızlı bir şekilde çözmek olacak.” ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada, Rus heyetinin faaliyetlerinin Rusya Savunma Bakanlığının özel kontrolü altında olduğuna dikkat çekildi.

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