Dolar
14.84
Euro
16.30
Altın
1,958.25
ETH/USDT
3,145.70
BTC/USDT
44,615.00
BIST 100
2,175.51
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Doha Forum 2022'nin "Stratejik İttifakların Gelişen Görünümü" paneline katılıyor
logo
Dünya, Rusya-Ukrayna Savaşı

Rusya-Ukrayna savaşının şiddeti Donetsk'teki Volnovaha şehrini harabeye çevirdi

Rusya ile Ukrayna arasında 24 Şubat'ta başlayan savaşın en derin izlerinin görüldüğü Volnovaha, hayalet kente dönüştü.

Dmitri Chirciu   | 27.03.2022
Rusya-Ukrayna savaşının şiddeti Donetsk'teki Volnovaha şehrini harabeye çevirdi Fotoğraf: Sefa Karacan/AA

Volnovaha

Ukrayna'nın doğusundaki Donetsk'in 18 bölgesinden biri olan Volnovaha, 11 Mart’tan itibaren Rusya Silahlı Kuvvetleri ile Donetsk’teki sözde ayrılıkçı yönetimin kontrolünde bulunuyor.

Yaklaşık 22 bin kişinin yaşadığı Volnovaha, idari birimleri barındırması nedeniyle 24 Şubat'ta başlayan savaşın en şiddetli yaşandığı yerlerden biri oldu. Savaşın başlamasından 4 gün sonra şehir insani krizin eşiğine geldi. Savaşın birinci haftasına gelindiğinde ise şehirdeki binaların yüzde 90'ı hasar gördü.

Bombaların altyapı ve yolları tahrip etmesi nedeniyle adeta hayalet kenti andıran Volnovaha’daki evlerin neredeyse tamamı terk edilmiş durumda.

"Burada kabus yaşadık"

Çatışmalarda sağ kurtulan Volnovaha sakinlerinden Natalya Terpegoryeva, savaşta yaşadıklarını AA muhabirine anlattı.

Çatışmalar esnasında korkunç anlar yaşadıklarını belirten Terpegoryeva, "25-26 Şubat’ta burada kabus başladı. Şehri alevler sardı. Yaşadıklarımızı anlatmak çok zor." dedi.

Halkın evlerin bodrum katlarında hayatta tutunmaya çalıştığını anlatan Terpegoryeva, şöyle devam etti:

"Komşumuzun evi yok edildi. İlk başta kendi evimizin saldırıya uğradığını düşündük. Meğerse, bomba evimize 10 metre uzaklıkta düşmüş. Evimiz, bodrum katı sarsılıyordu. Oğlumu korumaya çalıştım. Bomba seslerinden kulaklarım tıkanıyordu."

Oğlu ile birlikte buradan gitmek istediğini dile getiren Terpegoryeva, bu kentin geleceğinin olmadığını söyledi.

"Çatışmalarda kulağım işitme özelliğini kaybetti"

Aleksandr Kulişenko da Volnovaha’daki saldırılar esnasında yakınlarında bir mayının patladığını belirterek, "Patlamanın şiddetiyle bir ağaç devrildi, evin kapıları dağıldı, pencerenin camları kırıldı. Sağ kulağım işitme özelliğini kaybetti." dedi.

Geleceğinin kendisi için belirsiz olduğunu dile getiren Kulişenko, "Kaderimiz hayatta kalmamıza izin verdiyse yaşayacağız. Başka çaremiz yok." ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Çin'de son 24 saatte 1254, Hong Kong'da 8 bin 841 Kovid-19 vakası tespit edildi
Türkiye'de 13 bin 849 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 70 kişi hayatını kaybetti
KKTC'ye girişte kabul edilen aşılar listesine TURKOVAC eklendi
ABD'de Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 976 bin 505'e çıktı
Kovid-19'la mücadelede 'Rehavete kapılmadan aşı olmaya devam edilmeli' uyarısı

Benzer haberler

Ukrayna: Rus ordusu 16 bin 600 asker, 121 uçak, 127 helikopter ve 582 tankını kaybetti

Ukrayna: Rus ordusu 16 bin 600 asker, 121 uçak, 127 helikopter ve 582 tankını kaybetti

Ukrayna’nın doğusundaki Luhansk’ın Rusya’ya bağlanması için referandum planlanıyor

Rusya-Ukrayna savaşının şiddeti Donetsk'teki Volnovaha şehrini harabeye çevirdi

Kiev'deki büst ve heykeller koruma altına alınıyor

Kiev'deki büst ve heykeller koruma altına alınıyor
Bir oğulları Kırım'ın ilhakında bir oğulları Rusya'nın açtığı savaşta doğdu

Bir oğulları Kırım'ın ilhakında bir oğulları Rusya'nın açtığı savaşta doğdu
Alternatif batarya teknolojileri, nikel fiyatlarının elektrikli araç sektörüne etkisini hafifletebilir

Alternatif batarya teknolojileri, nikel fiyatlarının elektrikli araç sektörüne etkisini hafifletebilir