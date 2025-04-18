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Dünya, Rusya-Ukrayna Savaşı

Rusya-Ukrayna Savaşı'nda yaşamını yitiren askerlerin cenaze değişimi yapıldı

Rusya ile Ukrayna arasındaki savaşta hayatını kaybeden askerlerin karşılıklı cenaze değişiminin yapıldığı bildirildi.

Davit Kachkachishvili, Dmitri Chirciu  | 18.04.2025 - Güncelleme : 18.04.2025
Rusya-Ukrayna Savaşı'nda yaşamını yitiren askerlerin cenaze değişimi yapıldı Fotoğraf: Diego Herrera Carcedo/AA

Kiev

Ukrayna Savaş Esirlerine Muamele Koordinasyon Karargahına ait Telegram hesabından yapılan yazılı açıklamada, savaşta ölen 909 Ukraynalı askerin cenazelerinin Rusya'dan teslim alındığı belirtildi.

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Kurakhiv, Pokrovsk, Bahmut, Ugledar, Luhansk, Zaporijya, Sumi ve Harkiv yönündeki çatışmalarda yaşamını yitiren askerlerin cenazelerinin ülkeye getirildiği kaydedilen açıklamada, takas sürecinde sağladığı destekten dolayı Uluslararası Kızılhaç Komitesine (ICRC) teşekkür edildi.

Rusya, 41 askerinin cenazesini teslim aldı

Rusya Parlamentosunun alt kanadı Devlet Dumasının askeri operasyonlarla ilgilenen koordinasyon grubunun üyesi Şamsail Saraliyev, RBK gazetesine yaptığı açıklamada, Ukrayna'dan 41 Rus askerinin cenazelerini teslim aldıklarını bildirdi.

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