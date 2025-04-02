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RAMS Park'ta toplanan Sarı-kırmızılı taraftarlar, otobüslerle Ülker Stadı'na hareket ediyor.
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Dünya, Rusya-Ukrayna Savaşı

Rusya: Ukrayna krizinin temel nedenlerinin ortadan kaldırılması için uğraşacağız

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Ukrayna krizinin temel nedenlerinin ortadan kaldırılması için uğraşacaklarını belirterek, "Bu nedenler, Kiev'i yöneten Batılı ülkeler tarafından bilinçli olarak oluşturuldu." dedi.

Dmitri Chirciu  | 02.04.2025 - Güncelleme : 02.04.2025
Rusya: Ukrayna krizinin temel nedenlerinin ortadan kaldırılması için uğraşacağız

Moskova

Lavrov, Rusya'yı ziyaret eden Vietnam Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Bui Thanh Son ile başkent Moskova'da bir araya geldi. İki bakan, görüşmelerinin ardından basın toplantısı düzenledi.

Toplantıda konuşan Lavrov, Rusya ile Vietnam arasındaki ilişkilere değinerek, "Ortak girişimlerimiz sayesinde ikili ticaret hacminin geçen yıl yüzde 20 artması sağlandı. Bu hacim yaklaşık 6 milyar dolara ulaştı." diye konuştu.

Vietnam ile petrol ve gaz alanlarında ortak projeler gerçekleştirdiklerini dile getiren Lavrov, Rusya'nın Vietnam'daki "Ninh Thuan 1" nükleer enerji santralinin inşa sürecine katılmaya hazır olduğunu bildirdi.

Lavrov, Moskova ile Hanoi'nin, ekonomik ilişkileri Batı'nın yasa dışı yaptırımlarından korumak için çalışmalarını sürdüreceğini söyledi.

Ukrayna krizine değinen Lavrov, "Ukrayna meselesinin, ortaya çıkış nedenlerinin ortadan kaldırılmasını öngören çözümü için uğraşacağız. Bu nedenler, Kiev'i yöneten Batılı ülkeler tarafından bilinçli olarak oluşturuldu." dedi.

Bakan Lavrov, Vietnam'a Ukrayna konusunda dengeli siyaset izlemesinden dolayı minnettar olduklarını belirtti.

"Meselelerin barış yoluyla çözülmesi gerekiyor"

Vietnam Dışişleri Bakanı Bui de Rusya ile ilişkilerde zorlukların ortadan kaldırılmasına yönelik çalışmaları sürdüreceklerini söyledi.

Meselelerin Birleşmiş Milletlerin (BM) kararlarına uygun şekilde barışçıl yollarla çözülmesi gerektiğini vurgulayan Bui, "Uluslararası ilişkiler sistemi ve Asya Pasifik bölgesindeki mimarinin, kapsamlı, şeffaf, eşit, çok taraflı olmasından yanayız." ifadelerini kullandı.

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