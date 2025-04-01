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Dünya

Rusya: Ukrayna krizinin çözümüne ilişkin ABD ile temasları sürdürüyoruz

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Ukrayna krizinin çözümüne ilişkin, ABD ile temaslarını sürdürdüklerini belirterek, "Ukrayna meselesiyle ilgili konular çok karmaşık. Bu ek çaba gerektiriyor." dedi.

Dmitri Chirciu  | 01.04.2025 - Güncelleme : 01.04.2025
Rusya: Ukrayna krizinin çözümüne ilişkin ABD ile temasları sürdürüyoruz

Moskova

Peskov, başkent Moskova'da gazetecilerin gündemdeki konulara dair sorularını yanıtladı.

ABD Başkanı Donald Trump'ın, "Ukrayna'daki savaşı sona erdirme konusunda Rusya ile anlaşmaya varılamazsa Rus petrolüne ikincil tarifeler getireceği" uyarısını değerlendiren Peskov, "Amerikan tarafıyla temasları sürdürüyoruz. Ukrayna meselesiyle ilgili konular çok karmaşık. Bu ek çaba gerektiriyor." ifadelerini kullandı.

"Finlandiya ve İsveç, NATO askeri altyapısını kendi topraklarına çekiyor"

Finlandiya Cumhurbaşkanı Alexander Stubb'ın "Rusya ile ilişkileri yeniden kurmak için hazırlıklı olunması gerektiği" yönündeki açıklamasını da değerlendiren Peskov, şunları kaydetti:

"Rusya, özellikle komşu ülkelerle ilişkileri hiçbir zaman bozma niyetinde olmadı. Rusya, karşılıklı saygıya dayalı ve karşılıklı yarar sağlayan ilişkilerin sürdürülmesi ve geliştirilmesinden yana. Bu Finlandiya için de geçerli. Aramızda hiçbir sorun yaşanmadı, faydalı işbirliği vardı. İki ülke şirketleri bu işbirliğinden fayda sağlıyordu. Hem Finlandiya hem de İsveç, ilişkileri bozmayı tercih etti. Şimdi NATO askeri altyapısını kendi topraklarına çekiyorlar."

Sözcü Peskov, Rusya'nın söz konusu ülkelerle ilişkileri iyileştirmeye açık olduğunu belirtti.

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