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Dünya, Rusya-Ukrayna Savaşı

Rusya: Ukrayna, Krasnodar bölgesindeki enerji altyapı tesisine İHA saldırısı düzenledi

Rusya Savunma Bakanlığı, ABD Başkanı Trump ve Rusya Devlet Başkanı Putin’in Ukrayna krizinin çözümüne yönelik yaptığı görüşmenin ardından, Ukrayna ordusunun Krasnodar bölgesindeki enerji altyapı tesisine İHA'lar ile saldırı düzenlediğini bildirdi.

Dmitri Chirciu  | 19.03.2025 - Güncelleme : 19.03.2025
Rusya: Ukrayna, Krasnodar bölgesindeki enerji altyapı tesisine İHA saldırısı düzenledi

Moskova

Bakanlıktan yapılan açıklamada, ABD Başkanı Donald Trump ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in dün telefon görüşmesi gerçekleştirdiği, Trump'ın görüşmede, tarafların 30 gün boyunca enerji altyapı tesislerine yönelik saldırılardan karşılıklı kaçınmaları teklifinde bulunduğu anımsatıldı.

Putin'in bu teklife olumlu yanıt verdiği aktarılan açıklamada, "Rus-Amerikan müzakerelerinin sona ermesinden birkaç saat sonra Kiev yönetimi, Krasnodar bölgesindeki Kavkazskaya yerleşim yerinde bulunan enerji altyapı tesisine 3 İHA ile kasıtlı olarak saldırı düzenledi. Bu tesis, demir yolu üzerinden gelen tanklardan petrolün Hazar Boru Hattı Konsorsiyumu'na (CPC) ait uluslararası boru sistemine aktarılmasını sağlıyor." ifadelerine yer verildi.

Ukrayna'ya ait İHA'nın düşmesi sonucu tesiste 1700 metrekare alanda yangın çıktığı belirtilen açıklamada, yangını söndürme çalışmalarının sürdüğü bildirildi.

Açıklamada, Ukrayna'nın 17 Şubat'ta da Kazakistan petrolü taşıyan CPC'ye ait petrol pompalama istasyonuna İHA saldırısı düzenlediğine dikkati çekilerek, şunlar kaydedildi:

"Kiev yönetiminin, ABD Başkanı Trump'ın barış girişimlerini engellemek amacıyla provokasyon düzenlediği apaçık. Putin'den Ukrayna'nın enerji altyapısına yönelik saldırıların geçici olarak durdurulması emri alındığında, Rus ordusuna ait 7 İHA havada bulunuyordu. Bu iHA'lar, Ukrayna'nın Nikolayev (Mıkolayiv) bölgesindeki enerji altyapı tesislerine saldırı düzenleyecekti. Rus hava savunma güçlerine İHA'ları etkisiz hale getirme talimatı verildi. Bunlardan 6'sı 'Pantsir' sistemi, 1'i de savaş uçağı ile düşürüldü."

Rusya Savunma Bakanlığı, dün ABD Başkanı Trump ve Rusya Devlet Başkanı Putin'in Ukrayna krizinin çözümüne yönelik yaptığı görüşme öncesinde Kiev yönetiminin Belgorod bölgesine yönelik saldırı girişiminde bulunduğunu bildirmişti.

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