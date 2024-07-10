Rusya: Ukrayna istihbaratının Rus uçak gemisine terör saldırısı girişimini engelledik
Rusya Federal Güvenlik Servisi (FSB), Ukrayna istihbaratının Rusya'ya ait "Amiral Kuznetsov" adlı uçak gemisine yönelik "terör saldırısı girişiminin" engellendiğini belirtti.
Moskova
FSB'nin basın servisinden yapılan açıklamada, "FSB, Ukrayna istihbarat servisinin Murmansk’taki Amiral Kuznetsov uçak gemisine ve Moskova’daki üç üst düzey Rusya Savunma Bakanlığı personeline yönelik terör saldırısı girişimini engelledi." denildi.
Bu girişimlerin Ukrayna İstihbarat Müdürlüğü Başkanı Kiril Budanov’un talimatıyla yapıldığı öne sürülen açıklamada, saldırı girişimiyle alakalı olduğu belirtilen bir kişinin de gözaltına alındığı kaydedildi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.