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Dünya, Rusya-Ukrayna Savaşı

Rusya: Ukrayna ile müzakereler, Batı'nın yönlendirmeleri olmadan yapılmalı

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Ukrayna ile müzakereler esnasında çatışmaları durdurmayacaklarını belirterek, "Müzakerelerin sıfırdan başlatılması gerekiyor. Müzakereler, Batı'nın yönlendirmeleri olmadan yapılmalı." ifadesini kullandı.

Dmitri Chirciu  | 25.06.2024 - Güncelleme : 25.06.2024
Rusya: Ukrayna ile müzakereler, Batı'nın yönlendirmeleri olmadan yapılmalı

Moskova

Rusya Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Lavrov, Belarus ile diplomatik ilişkilerin kurulmasının 32. yılı vesilesiyle başkent Minsk'e ziyaret gerçekleştirdi.

Lavrov, Belaruslu mevkidaşı Sergey Aleynik, Cumhuriyet Konseyi ve Temsilciler Meclisi başkanlarıyla bir araya geldi, Belarus Cumhurbaşkanı Aleksandr Lukaşenko tarafından kabul edildi.

Lukaşenko ile görüşmede, çeşitli alanlardaki ikili ilişkiler, birlik entegrasyon süreci, iki ülke arasında Kolektif Güvenlik Antlaşması Örgütü (KGAÖ), Avrasya Ekonomik Birliği (AEB) ve Bağımsız Devletler Topluluğunda (BDT) etkileşim, güvenlik ve Ukrayna meselesi ile ilgili konular ele alındı.

"Ukrayna ile müzakereler Batı'nın yönlendirmeleri olmadan yapılmalı"

Lavrov, Belarus Cumhurbaşkanlığına bağlı okulda yaptığı konuşmada, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in, daha önce "Ukrayna'nın birliklerini Donetsk, Luhansk, Herson ile Zaporijya'dan çekmesi ve NATO'ya katılma isteğinden vazgeçmesi halinde Kiev ile müzakerelere başlayabilecekleri" yönünde teklif yaptığını anımsattı.

Ukrayna ile müzakerelere açık olduklarını dile getiren Lavrov, "Müzakerelerin sıfırdan başlatılması gerekiyor. Müzakereler, Batı'nın yönlendirmeleri olmadan yapılmalı. Müzakerelere her zaman hazır olduğumuzu söyledik ancak müzakereler esnasında özel askeri operasyonu durdurmayacağız. Bunu Nisan 2022'de yaptık ve kandırıldık. Ayrıca cephedeki durum sürekli değişiyor ve bu, Ukrayna'nın lehine değil." diye konuştu.

"Batılı ülkelerle diyaloğa açığız"

Rusya'nın, Batılı ülkelerle diyaloğa açık olduğunu vurgulayan Lavrov, "Bunu yalnızca eşit temelde yapmaya hazırız. Bunun için platformlar var. Birleşmiş Milletler (BM) varlığını sürdürüyor ancak Batı'nın BM Sekreterliğini büyük ölçüde özelleştirmesi nedeniyle BM'de çok olumsuz eğilimler var." ifadesini kullandı.

Lavrov, Avrasya'da ortak güvenlik sisteminin yeniden oluşturulması gerektiğinin altını çizdi.

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