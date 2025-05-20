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Dünya, Rusya-Ukrayna Savaşı

Rusya: Ukrayna ile İstanbul'da üzerinde anlaştığımız unsurların hayata geçirilmesi lazım

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, İstanbul'da Ukrayna ile üzerinde anlaştıkları hususların hayata geçirilmesi gerektiğini belirterek, "Rusya, Ukrayna tarafıyla söz konusu hususlarla ilgili temasları sürdürmeye hazır." dedi.

Dmitri Chirciu  | 20.05.2025 - Güncelleme : 20.05.2025
Rusya: Ukrayna ile İstanbul'da üzerinde anlaştığımız unsurların hayata geçirilmesi lazım Fotoğraf: Sefa Karacan/AA

Moskova

Zaharova, başkent Moskova'da düzenlediği basın toplantısında güncel konuları değerlendirdi.

Rusya ile Ukrayna arasında müzakerelerin Türkiye'nin ev sahipliğinde geçen hafta İstanbul'da yapıldığını anımsatan Zaharova, Ukrayna heyetinin konuşmalarına İngilizce başladığını ancak Rusça devam ettiğini söyledi.

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Müzakerelerde 1000 kişiye 1000 kişilik büyük bir esir takası yapılması konusunda mutabık kalındığına dikkati çeken Zaharova, bunun Rus tarafının inisiyatifi olduğunu belirtti.

Zaharova, "Şimdi önemli olan, 16 Mayıs'ta İstanbul'da mutabakata varılan hususların hayata geçirilmesi. Bunların arasında en büyük çaplı esir takası ve tarafların olası ateşkese yönelik bakışlarını ayrıntılı olarak sunması bulunuyor. Bu hususlar doğrultusunda uygun adımlar atılacak." ifadesini kullandı.

Kiev yönetiminin bu konuda "yapıcı" yaklaşım sergileyeceğini umduğunu dile getiren Zaharova, "Şimdi sıra Kiev'de. (Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir) Zelenskiy'nin barış arzusu ile ilgili çelişkili açıklamalar, adımlar ve eylemleri dikkate alındığında Kiev için karar alma zamanı. Bunlar, somut eylem ve adımlarla kanıtlanmalı." dedi.

Zaharova, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in ABD Başkanı Donald Trump ile dün telefon görüşmesi yaptığına dikkati çekerek şu değerlendirmede bulundu:

"Rus tarafı, Ukrayna krizine adil ve nihai çözümü bulma niyetini tekrar dile getirdi. Bu bağlamda Moskova, Kiev'e olası bir barış anlaşmasına ilişkin memorandum üzerinde çalışmayı teklif edecek. Krizin temel nedenleri ortadan kaldırılmadan çözüme ulaşmanın mümkün olmadığı anlayışının esas alınması gerekiyor. Birçok ayrıntı üzerinde mutabakata varılması, çözüm ilkelerinin formüle edilmesi, barış anlaşmasının imzalanması için sürenin belirlenmesi, anlaşmalara varılması halinde belirli bir süre için olası ateşkesin sağlanması gerekiyor."

Ukrayna ile müzakerelerden hiçbir zaman vazgeçmediklerini söyleyen Zaharova, "Rusya, Ukrayna tarafıyla söz konusu hususlarla ilgili temasları sürdürmeye hazır. Bu yaklaşım, Trump tarafından anlayışla karşılandı." diye konuştu.

Zaharova, bu süreçte Batı'nın Ukrayna konusunda Rusya'ya baskı yapma, ültimatom koyma ve Rusya'yı zamanla sınırlama, tehdit etme, şantaj yapma yönündeki girişimlerinin yapıcı olmadığını ifade etti.

ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio'nun Rusya'ya yönelik yaptırımların sertleştirilebileceği yönündeki açıklamasını değerlendiren Zaharova, "mevcut Amerikan yönetiminin aklı başında olduğunu ve Rusya'ya yönelik tehditlerin yapıcı olmadığı anlayışa sahip olduğunu" söyledi.

"İsrail'in Gazze ile ilgili kararlarından hayal kırıklığına uğradık"

Gazze'deki duruma değinen Zaharova, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları yoğunlaştırdığını ve bunun sivil kayıplarına yol açtığını belirterek şöyle konuştu:

"İsrail yönetiminin bu kararlarından hayal kırıklığına uğradık. Bu, ölen sivil sayısının yükselmesine ve yıkımlara yol açacak. Gazze'deki durum ancak siyasi diplomatik yollara başvurulmasıyla iyileşebilir. Bunun için tam ateşkesin, Gazze'ye insani yardımların yeniden sağlanması gerekiyor. Bu, Filistin meselesine uluslararası hukuk çerçevesinde adil ve uzun vadeli çözümün bulunması amacıyla siyasi sürecin yeniden başlatılması için gerekli koşulları oluşturacak."

Sözcü Zaharova, ortaklarıyla temaslarında söz konusu hedeflere ulaşmak için girişimlerde bulunduğunu dile getirdi.

"Romanya'daki seçimde demokratik normlar çiğnendi"

Romanya'da hafta sonu yapılan cumhurbaşkanı seçimini değerlendiren Zaharova, seçim sürecinde demokratik normların çiğnendiğini söyledi.

Sözcü Zaharova, Rusya'nın Romanya'nın içişlerine karıştığı yönündeki suçlamaların da "asılsız" ve "temelsiz" olduğunu savundu.

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