Dolar
31.89
Euro
34.76
Altın
2,287.71
ETH/USDT
3,360.00
BTC/USDT
67,248.00
BIST 100
9,097.43
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Alpaslan Türkeş’in kabrini ziyaret ediyor.
logo
Dünya, Rusya-Ukrayna Savaşı

Rusya: Ukrayna ile güvenlik çıkarlarını temel alan anlaşmaya hazırız

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Ukrayna ile çatışma alanındaki "yeni gerçekliklere" dayanan, Rusya’nın güvenlik çıkarlarını temel alan dürüst bir anlaşmaya hazır olduklarını söyledi.

Ali Cura  | 04.04.2024 - Güncelleme : 04.04.2024
Rusya: Ukrayna ile güvenlik çıkarlarını temel alan anlaşmaya hazırız

Moskova

Lavrov, başkent Moskova’da bir otelde, yabancı ülkelerin büyükelçileriyle Ukrayna konusunda toplantı yaptı.

Toplantı sonrasında gazetecilere açıklamalarda bulunan Lavrov, bugünkü Ukrayna meselesinin Batı'nın uzun yıllar süren hazırlıklarının sonucu olarak ortaya çıktığını belirtti.

Ukrayna konusunda Batı'nın mümkün olduğu kadar çok ülkeyi Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy’in 10 maddelik barış planına dahil etmek için özel olarak çalıştığını kaydeden Lavrov, bu planın Rusya’nın teslim olmasını, 1991 sınırlarına geri gitmesini içeren bir ültimatom olduğunu dile getirdi.

Şimdi de İsviçre’de barış konferansı planlandığını hatırlatan Lavrov, Rusya’nın bu konferansta olmayacağına işaret etti. Lavrov, "Sahtekarlıkla herkesi bu etkinliğe çekmeye çalışıyorlar. Amaç 140 ülkeden delegasyon toplamak." dedi.

Her ülkenin üzerinde çalışmak istediği konuyu seçebileceği için barış formüllerinin asgari düzeyde olacağına dikkati çeken Lavrov, bu yöntemlerle sadece aile fotosu alınmaya çalışılacağını aktardı.

Zelenskiy’nin istediği İsviçre’deki barış zirvesine katılmama konusunda kimseye baskı yapmadıklarını belirten Lavrov, "Meslektaşlarımıza (Büyükelçilere) her şeyi anlattık. Biz, Batı’nın bizim düzenlediğimiz etkinliklere katılımı engellemeye çalıştığı gibi diğer ülkelerin zirveye katılımını yasaklamayacağız. Bizim böyle alışkanlıklarımız yok." şeklinde konuştu.

Ukrayna ile barış müzakerelerinde İstanbul’da yapılan görüşmelerde şans olduğunu anlatan Lavrov, dönemin İngiltere Başbakanı Boris Johnson ve ABD’nin desteğiyle bu şansın kaybedildiğini dile getirdi. O zamandan beri çatışma alanındaki "yeni gerçekliklerin" durumu belirlediğini vurgulayan Lavrov, “Her şeyden önce Rusya’nın güvenlik çıkarlarını temel alan, yeni gerçekliklere dayanan, Ukrayna dahil diğer ülkelerin güvenlik çıkarlarını da dikkate alacak dürüst bir anlaşmaya elbette hazırız." ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
YSK'den 2 ilçe için karar
Ağrı'da 1000 yıllık İbranice kitap ele geçirildi
Milli Güvenlik Kurulu toplantısı başladı
İstanbul'da Ramazan Bayramı öncesinde otobüs biletleri tükendi, ek seferler konuldu
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Alparslan Türkeş'in kabrini ziyaret etti

Benzer haberler

Finlandiya, Rusya sınırındaki geçiş noktalarını süresiz kapattı

Finlandiya, Rusya sınırındaki geçiş noktalarını süresiz kapattı

Rusya: Ukrayna ile güvenlik çıkarlarını temel alan anlaşmaya hazırız

AB Yüksek Temsilcisi Borrell, Rusya ile Kuzey Kore arasında askeri işbirliği olduğunu söyledi

Kuleba, Rusya'nın saldırılarının "Ukrayna'yı haritadan silme ideolojisine hizmet ettiğini" belirtti

Kuleba, Rusya'nın saldırılarının "Ukrayna'yı haritadan silme ideolojisine hizmet ettiğini" belirtti
Zaporijya Nükleer Santrali'ndeki yedek güç sistemlerinden biri devre dışı kaldı

Zaporijya Nükleer Santrali'ndeki yedek güç sistemlerinden biri devre dışı kaldı
GÖRÜŞ - Rusya tahıl savaşını kazanıyor mu?

GÖRÜŞ - Rusya tahıl savaşını kazanıyor mu?
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet