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Dünya, Rusya-Ukrayna Savaşı

Rusya: Ukrayna, Batı yapımı ATACMS ve "Storm Shadow" füzeleriyle saldırı girişiminde bulundu

Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna'nın, Rus topraklarına Batı yapımı uzun menzilli Kara Taktik Füze Sistemleri (ATACMS) ve "Storm Shadow" (Fırtına Gölgesi) seyir füzeleriyle saldırı girişiminde bulunduğunu ve buna cevap verileceğini bildirdi.

Dmitri Chirciu  | 14.01.2025 - Güncelleme : 14.01.2025
Rusya: Ukrayna, Batı yapımı ATACMS ve "Storm Shadow" füzeleriyle saldırı girişiminde bulundu

Moskova

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Ukrayna topraklarından, Bryansk bölgesindeki Rus unsurlarına füze ve insansız hava araçları (İHA) ile saldırı girişiminde bulunulduğu belirtildi.

Bölge üzerinde Amerikan yapımı 6 ATACMS füzesi, İngiliz yapımı 6 Storm Shadow füzesi ile 31 İHA'nın Rus hava savunma sistemlerince vurulduğu kaydedilen açıklamada, saldırı girişiminde her hangi bir ölü veya yararlı olmadığı aktarıldı.

Bakanlığın açıklamasında ayrıca, Karadeniz üzerinde de 2 Storm Shadow füzesi düşürüldüğü bilgisi paylaşılarak, "Batı tarafından desteklenen Kiev yönetiminin eylemleri cevapsız kalmayacak." ifadesi kullanıldı.

ABD ile İngiltere'nin geçen yıl Ukrayna'ya, Rus topraklarını uzun menzilli silahlarla vurmasına izin verdiği bildirilmişti.

Rusya Savunma Bakanlığı da Ukrayna'nın Rus topraklarına birkaç kez ATACMS ve Storm Shadow füzeleriyle saldırılar düzenlediğini ve buna cevaben Ukrayna'nın enerji unsurlarını yüksek hassasiyetli silahlarla vurduklarını açıklamıştı.

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