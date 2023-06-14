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Dünya

Rusya: Türkiye-Suriye ilişkilerine yönelik toplantı 21 Haziran’da Astana’da yapılacak

Rusya Devlet Başkanı Putin’in Orta Doğu ve Afrika Ülkeleri Özel Temsilcisi ve Dışişleri Bakan Yardımcısı Bogdanov, Türkiye, Suriye, Rusya, İran dışişleri bakan yardımcılarının 21 Haziran’da Kazakistan’ın başkenti Astana’da toplanacağını bildirdi.

Ali Cura  | 14.06.2023 - Güncelleme : 14.06.2023
Rusya: Türkiye-Suriye ilişkilerine yönelik toplantı 21 Haziran’da Astana’da yapılacak

Moskova

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in Orta Doğu ve Afrika Ülkeleri Özel Temsilcisi ve Dışişleri Bakan Yardımcısı Mihail Bogdanov, Türkiye, Suriye, Rusya, İran dışişleri bakan yardımcılarının 21 Haziran’da Kazakistan’ın başkenti Astana’da toplanacağını bildirdi.

Bogdanov, gazetecilere yaptığı açıklamada, Türkiye ile Suriye ilişkilerinin normalleşmesi için Türkiye, Suriye, İran ve Rusya dışişleri bakan yardımcıları toplantısının 21 Haziran’da Astana’da yapılacağı, Rus heyetinin 20-21 Haziran’da Astana’ya gideceği bilgisini paylaştı.

Bogdanov, "Yol haritası konusunda Rus projesi hazır. Görevimiz ortaklarımızla istişare etmek ve bu çalışmayı ilerletmektir. Astana’daki görüşmelerde ciddi ilerleme sağlayacağımızı umuyorum." ifadesini kullandı.

Türkiye, Rusya, İran ve Suriye Dışişleri Bakanları, 10 Mayıs’ta Rusya’nın başkenti Moskova’da bir araya gelmişti.

Toplantı sonrasında Türkiye-Suriye ilişkilerinin ilerletilmesi için yol haritası hazırlanması kararlaştırılmıştı. Yol haritasının hazırlanması ve sürecin aşamalı şekilde ilerletilmesi için dışişleri bakan yardımcıları ve ilgili kurum olarak savunma bakanlığı ve istihbaratın katılımıyla 4’lü komite kurulmasına karar verilmişti.



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