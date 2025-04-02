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Dünya, Rusya-Ukrayna Savaşı

Rusya: Topraklarımıza saldıran 93 Ukrayna insansız hava aracını düşürdük

Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna'nın Rus topraklarına düzenlediği saldırılarda 93 insansız hava aracının (İHA) düşürüldüğünü bildirdi.

Ali Cura  | 02.04.2025 - Güncelleme : 02.04.2025
Rusya: Topraklarımıza saldıran 93 Ukrayna insansız hava aracını düşürdük

Moskova

Bakanlıktan Ukrayna ordusunun yaptığı saldırılara ilişkin yapılan açıklamada, gece Rus hava savunma sistemlerinin 93 İHA'yı imha ettiği aktarıldı.

Açıklamada, 87 İHA'nın Kursk, 4 İHA'nın Rostov, 2 İHA'nın da Belgorod bölgesinde düşürüldüğü kaydedildi.

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