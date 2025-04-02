Rusya: Topraklarımıza saldıran 93 Ukrayna insansız hava aracını düşürdük
Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna'nın Rus topraklarına düzenlediği saldırılarda 93 insansız hava aracının (İHA) düşürüldüğünü bildirdi.
Moskova
Bakanlıktan Ukrayna ordusunun yaptığı saldırılara ilişkin yapılan açıklamada, gece Rus hava savunma sistemlerinin 93 İHA'yı imha ettiği aktarıldı.
Açıklamada, 87 İHA'nın Kursk, 4 İHA'nın Rostov, 2 İHA'nın da Belgorod bölgesinde düşürüldüğü kaydedildi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.