Dolar
33.03
Euro
35.97
Altın
2,393.01
ETH/USDT
3,072.60
BTC/USDT
57,165.00
BIST 100
11,061.83
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
AK Parti Grup Başkanı Güler, "Hayvanları Koruma Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi’’ne ilişkin TBMM’de basın toplantısı düzenliyor.
logo
Dünya

Rusya tahıl girişimini canlandırma dahil herhangi bir anlaşma ihtimalini dışlamıyor

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Karadeniz Tahıl Girişimi'nin yeniden canlandırılması konusunda herhangi bir anlaşma ihtimalini dışlamadıklarını söyledi.

Emre Gürkan Abay  | 12.07.2024 - Güncelleme : 12.07.2024
Rusya tahıl girişimini canlandırma dahil herhangi bir anlaşma ihtimalini dışlamıyor

Moskova

Peskov, başkent Moskova'da gazetecilere gündemdeki konulara ilişkin açıklamalarda bulundu.

Rusya'nın Karadeniz Tahıl Girişimi'nin yeniden canlandırılması konusunda diyaloğa açık olduğunu belirten Peskov, "Kremlin herhangi bir anlaşma ihtimalini dışlamıyor. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, belirli bir dünya görüşüne dayalı anlaşmalara açık olduğunu defalarca söylemişti." diye konuştu.

Peskov, tüm konuların bir bütünlük içerisinde masaya yatırılması gerektiğine işaret ederek "Bazı konuları mevcut durumun genel bağlamından çıkarmak mümkün değil, her şeyi bir bütün içinde ele almamız gerekiyor." dedi.

Türkiye'nin Şanghay İşbirliği Örgütüne (ŞİÖ) olası üyeliğine ilişkin istişare edilmesi gereken konular olduğunu belirten Peskov, Türkiye'nin NATO üyeliği ile Avrupa Birliği yükümlülüklerine işaret etti.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
İstanbul Havalimanı'nda "15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü" sergisi açıldı
Hayvanları Koruma Kanunu'nda değişiklik yapılmasına dair kanun teklifi TBMM'de
Isparta’da kontrolden çıkan otomobil 7 araç ile markete çarptı
Milli Savunma Bakanı Güler: Kahraman ordumuzun şanlı üniformasını hiçbir hainin taşımasına asla müsaade etmeyeceğiz
15 Temmuz'da "Milletin Zaferi" temasıyla anma etkinlikleri düzenlenecek

Benzer haberler

Rusya tahıl girişimini canlandırma dahil herhangi bir anlaşma ihtimalini dışlamıyor

Rusya tahıl girişimini canlandırma dahil herhangi bir anlaşma ihtimalini dışlamıyor

BM, Rusya'nın Zaporijya Nükleer Santrali'nin Ukrayna'ya iadesini talep eden karar tasarısını kabul etti

Rusya'da benzin ihracatı tekrar yasaklanabilir

Avustralya'dan Ukrayna'ya 250 milyon Avustralya doları tutarında askeri destek sözü

Avustralya'dan Ukrayna'ya 250 milyon Avustralya doları tutarında askeri destek sözü
Kremlin: Soğuk Savaş'a doğru emin adımlarla ilerliyoruz

Kremlin: Soğuk Savaş'a doğru emin adımlarla ilerliyoruz
NATO Genel Sekreteri Stoltenberg: Rusya'nın bizi yıldırma çabaları ters tepiyor

NATO Genel Sekreteri Stoltenberg: Rusya'nın bizi yıldırma çabaları ters tepiyor
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet