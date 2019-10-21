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Dünya

Rusya Suriye'de terör tehdidinin önlenmesi için adım atılmasından yana

Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, Rusya'nın Suriye topraklarından Türkiye ve diğer ülkelere karşı tehdit gelmemesi için adımlar atılmasından yana olduğunu söyledi.

Ali Cura,Dmitri Chirciu,Emre Gürkan Abay   | 21.10.2019
Rusya Suriye'de terör tehdidinin önlenmesi için adım atılmasından yana

Moskova

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Bulgaristanlı mevkidaşı Ekaterina Zaharieva ile görüşmesinden sonra ortak basın toplantısında gazetecilerin Suriye’nin kuzeyindeki durum ile ilgili sorularını cevapladı. 

Rusya'nın Suriye topraklarından Türkiye ve diğer ülkelere karşı tehdit gelmemesi için adımlar atılmasından yana olduğunu belirten Lavrov, "Bizim pozisyonumuz, Suriye topraklarından Türkiye ve diğer ülkelere karşı tehdit gelmemesi ve Suriye topraklarında yasa dışı silahlı örgütlerin bulunmaması için tüm Kürt yapılanmalarının Suriye anayasasında ve yasalarında yer alması gerekir. Kürtler ile Şam arasında diyaloğun sağlanması gerekiyor. Bu diyaloğu teşvik etmeye hazırız. İki taraf da Rusya'nın bu konuda yardımcı olmasına ilgi gösterdi." dedi.

Lavrov ayrıca, "Elbette Türkiye ile Suriye yönetimi arasında da diyaloğun sağlanması gerekiyor. Burada da yardımcı rol oynamaya, doğrudan temasları teşvik etmeye hazırız." şeklinde konuştu.

Türkiye ile Suriye arasındaki Adana Mutabakatı'nda değişiklik yapılması hususunu destekleyeceklerini dile getiren Lavrov şunları dile getirdi:

"Elbette Ankara ile Şam arasındaki diyaloğun 1998 yılındaki Adana Mutabakatı'na dayanması gerekiyor. Bu, kısa bir süre önce her iki tarafın da son gelişmeler çerçevesinde kabul ettiği uluslararası yasal çerçevedir. Eğer taraflar, temaslar sırasında, bu anlaşmayı açıklığa kavuşturmak veya değiştirmek isteyecekse bu onların kararı olacaktır. Elbette biz bunu kabul eder, destekleriz."

Lavrov, Türk ve Suriyeli yetkililerinin Soçi'de görüşme yapması yönünde bir plan olmadığını söyledi.

"TürkAkım'ın ikinci hattı 2020'de tamamlanacak"

Lavrov, TürkAkım doğal gaz boru hattı projesinin ikinci hattı için Bulgaristan'ın altyapı çalışmalarını başlattığını belirterek, "Çalışmalar takvim doğrultusunda ilerliyor ve 2020'de tamamlanacak. TürkAkım Bulgaristan'ın doğal gaz ithalatını çeşitlendirecek." şeklinde konuştu.

Rus gazını Türkiye ve Avrupa'ya taşıyacak TürkAkım doğal gaz boru hattı, her biri yıllık 15,75 milyar metreküp kapasiteye sahip iki hattan oluşacak.

TürkAkım'ın Avrupa pazarı için planlanan 15,75 milyar metreküplük kapasitesinin 3,5 milyar metreküplük kısmının Bulgaristan tarafından ithal edilmesi öngörülüyor.

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