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Dünya, Rusya-Ukrayna Savaşı

Rusya: Son bir haftada Donetsk ve Zaporijya'da 6 yerleşim birimini ele geçirdik

Rusya Savunma Bakanlığı, son bir haftada 5'i Donetsk, 1'i de Zaporijya bölgelerinde olmak üzere 6 yerleşim biriminin Rus ordusunca kontrol altına alındığını bildirdi.

Dmitri Chirciu  | 06.12.2024 - Güncelleme : 06.12.2024
Rusya: Son bir haftada Donetsk ve Zaporijya'da 6 yerleşim birimini ele geçirdik Fotoğraf: Diego Herrera Carcedo/AA

Moskova

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Rus ordusunun 30 Kasım-6 Aralık'ta Rusya-Ukrayna Savaşı'ndaki faaliyetlerine ilişkin bilgi verildi.

Ukrayna'daki askeri unsurlara yönelik yüksek hassasiyetli silah ve insansız hava araçları (İHA) ile saldırılar düzenlendiği belirtilen açıklamada, bu saldırılarda enerji unsurları, askeri havaalanı altyapısı, İHA ile insansız deniz araçları üretim ve depolama noktaları, elektronik istihbarat merkezi, silah ve mühimmat depoları, Ukraynalı asker, yabancı askeri uzmanlar ve paralı savaşçıların konuşlandığı noktaların vurulduğu ifade edildi.

Açıklamada, son bir haftada Ukrayna'da 6 yerleşim biriminin Rus ordusunca ele geçirildiği belirtilerek, "Donetsk Halk Cumhuriyeti'nin İlyinka, Romanovka, Petrovka, Pustınka, Suhiye Yalı ve Zaporijya bölgesinin Novodarovka yerleşim birimleri kurtarıldı." ifadesine yer verildi.

Karadeniz'de Ukrayna'ya ait 8 insansız deniz aracının imha edildiği, 61 Ukraynalı askerin esir alındığı belirtildi.

Açıklamada, savaşın başlangıcından bu yana Ukrayna ordusuna ait 649 uçak, 283 helikopter, 37 bin 354 İHA, 586 hava savunma füze sistemi, 19 bin 685 tank ve zırhlı araç, 1497 çok namlulu roketatar, 19 bin 85 obüs ve havan topu ile 29 bin 61 özel askeri aracın imha edildiği kaydedildi.

Bakanlığın açıklamasında ayrıca, Ukrayna ordusunun 6 Ağustos'tan bu yana Kursk yönünde 38 bin 485 askerini, 232 tankını, 169 piyade savaş aracını, 123 zırhlı personel taşıyıcısını ve 1230 zırhlı aracını kaybettiği ifade edildi.

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