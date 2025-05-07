Dolar
38.64
Euro
43.93
Altın
3,391.44
ETH/USDT
1,825.90
BTC/USDT
97,000.00
BIST 100
9,090.16
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya, Rusya-Ukrayna Savaşı

Rusya: Son 24 saatte Ukrayna'ya ait 524 İHA'yı bölgelerimiz üzerinde vurduk

Rusya Savunma Bakanlığı, son 24 saatte Ukrayna'ya ait 524 insansız hava aracının (İHA) Rus bölgeleri üzerinde hava savunma sistemlerince vurulduğunu duyurdu.

Emre Gürkan Abay  | 07.05.2025 - Güncelleme : 07.05.2025
Rusya: Son 24 saatte Ukrayna'ya ait 524 İHA'yı bölgelerimiz üzerinde vurduk Fotoğraf: Roman Naumov/AA

Moskova

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Ukrayna'nın gece İHA'larla Rus topraklarına saldırı düzenlediği ifade edildi.

Rus hava savunma sistemlerince 524 İHA'nın vurulduğu kaydedilen açıklamada, ayrıca JDAM güdümlü hava bombaları ve ABD üretimi HIMARS çok namlulu roketatar füzelerinin de düşürüldüğü belirtildi.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Açıklamada, Rusya'nın Donetsk bölgesindeki Lipovoye yerleşim birimini ele geçirdiği bilgisi de paylaşıldı.

Ukrayna ordusunun, Rusya'nın başkenti Moskova'ya yönelik dün gün boyunca insansız hava araçlarıyla saldırı düzenlediği bildirilmişti. Moskova'da çok sayıda yabancı liderin de katılacağı 9 Mayıs Zafer Günü öncesinde askeri geçit provaları devam ederken, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, 9 Mayıs'ta askeri geçit törenine katılacak yabancılara güvenlik garantisi veremeyeceklerini söylemişti.

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova ise Zelenskiy'in Moskova'ya gelmeyi planlayan dünya liderlerini açıkça tehdit ettiğini ifade etmişti.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Irak Başbakanı Sudani'yi kabul edecek
TBMM Başkanı Kurtulmuş, Türk Parlamenterler Birliği üyeleri ile TBMM Spor Kulübü üyelerini kabul etti
Uzmanlar, Hindistan ile Pakistan arasındaki çatışmaların sınırlı olacağını öngörüyor
Gaziantep merkezli 47 ildeki FETÖ operasyonunda gözaltı sayısı 222'ye yükseldi
Göç ve Diaspora Vakfı öncülüğünde bir araya gelen STK'lerden Gazzeli annelere destek çağrısı

Benzer haberler

Almanya Başbakanı Merz: Gazze Şeridi'ndeki gelişmelerden derin endişe duyuyoruz

Almanya Başbakanı Merz: Gazze Şeridi'ndeki gelişmelerden derin endişe duyuyoruz

Rusya: Son 24 saatte Ukrayna'ya ait 524 İHA'yı bölgelerimiz üzerinde vurduk

Eski ABD Başkanı Biden, Trump'ın Ukrayna'ya baskı yaparak Putin'i yatıştırmaya çalıştığını söyledi

Rusya’nın bütçesi yılın ilk dört ayında 3,3 trilyon ruble açık verdi

Rusya’nın bütçesi yılın ilk dört ayında 3,3 trilyon ruble açık verdi
Ukrayna: Rus ordusunun Kiev'e düzenlediği saldırıda 2 kişi öldü, 7 kişi yaralandı

Ukrayna: Rus ordusunun Kiev'e düzenlediği saldırıda 2 kişi öldü, 7 kişi yaralandı
Avrupa, Rus fosil yakıtlarını bırakmaya hazırlanıyor

Avrupa, Rus fosil yakıtlarını bırakmaya hazırlanıyor
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet