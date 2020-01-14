Euro
6.55
Dolar
5.89
BIST 100
120,793.50
Altın
1,543.50
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya, Libya

Rusya Savunma Bakanlığı: Hafter'in istişareler için 2 güne ihtiyacı var

Rusya Savunma Bakanlığı, Hafter'in UMH ile anlaşmaya olumlu baktığını belirterek, yerel istişareler için 2 güne ihtiyacı olduğunu açıkladı.

Emre Gürkan Abay   | 14.01.2020
Rusya Savunma Bakanlığı: Hafter'in istişareler için 2 güne ihtiyacı var

Moskova

Rusya Savunma Bakanlığı, Libya'nın doğusundaki gayrimeşru silahlı güçlerin lideri Halife Hafter’in, Fayiz es-Serrac yönetimindeki Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti ile ateşkes anlaşmasına olumlu baktığını fakat yerel istişareler için 2 güne ihtiyacı olduğunu açıkladı.

Rusya Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, dün Moskova’da yürütülen Libya görüşmelerinin sonucunda ateşkes üzerinde prensipte anlaşma sağlandığı belirtildi.

Moskova’daki görüşmelerin Berlin Konferansı'na zemin hazırladığı yorumuna yer verilen açıklamada, “Hafter Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti ile ateşkes anlaşmasının son haline olumlu bakıyor. Yerel istişareler için 2 güne ihtiyacı var.” ifadesi kullanıldı.

Moskova'daki Libya krizi görüşmeleri

Türk ve Rus heyetler ile Libya’daki taraflar arasında dün Moskova'da görüşmeler gerçekleştirilmişti.

Türk heyeti, Serrac ve Libya Devlet Yüksek Konseyi Başkanı Halid el-Mişri ile anlaşma metnini oluşturmuştu.

Rus heyeti ise Hafter ve Tobruk merkezli Temsilciler Meclisi'nin Başkanı Akile Salih’i ikna etmeye çalışmıştı.

Ancak Hafter, uzun uğraşlar neticesinde oluşturulan anlaşma metnini imzalamamış ve sabah saatlerinde Moskova’yı terk etmişti.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
ABD-İran krizindeki üç kritik soru: Hangi İran? Nasıl bir İran? Kimin İran’ı?
Suudi Arabistan’ın Libya politikası ve Türkiye karşıtlığının arka planı
Türkiye’nin savunmada 2020’lere bakışı umut veriyor
Batı medyasının Türk-Rus gerilimi beklentisi boşa çıktı
Tayvan seçimlerinde zafer Tsai'nin

Benzer haberler

Türkiye Libya'da barışın önünü açıyor

Türkiye Libya'da barışın önünü açıyor

Rusya Savunma Bakanlığı: Hafter'in istişareler için 2 güne ihtiyacı var

Hafter Trablus'a saldırı için takviye güç yığıyor

BM Libya'daki taraflara ateşkese bağlı kalmaları çağrısı yaptı

BM Libya'daki taraflara ateşkese bağlı kalmaları çağrısı yaptı
Hafter, Libya’da barışa 'hayır' dedi

Hafter, Libya’da barışa 'hayır' dedi
Bakan Çavuşoğlu: Türkiye olarak Libya'da bir ateşkes ve barış için üzerimize düşeni yaptık

Bakan Çavuşoğlu: Türkiye olarak Libya'da bir ateşkes ve barış için üzerimize düşeni yaptık