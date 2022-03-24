Dolar
14.84
Euro
16.36
Altın
1,939.72
ETH/USDT
3,044.20
BTC/USDT
43,050.00
BIST 100
2,195.79
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Brüksel’de düzenlenen NATO Olağanüstü Zirvesi'nde aile fotoğrafına katılıyor Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile bir araya geldi
logo
Dünya, Rusya-Ukrayna Savaşı

Rusya: Rus ordusu, Harkiv bölgesinde İzyum şehrini kontrol altına aldı

Rusya Savunma Bakanlığı Sözcüsü İgor Konaşenkov, Rus askeri birliklerinin Ukrayna'da Harkiv bölgesindeki İzyum şehrini ele geçirdiğini duyurdu.

Ali Cura   | 24.03.2022
Rusya: Rus ordusu, Harkiv bölgesinde İzyum şehrini kontrol altına aldı

Moskova

Rusya Savunma Bakanlığı Sözcüsü İgor Konaşenkov, yaptığı açıklamada, Ukrayna'daki savaşa ilişkin bilgiler verdi.

Rus ordusunun Ukrayna içerisinde ilerleyişini sürdürdüğünü kaydeden Konaşenkov, "Bu sabah Rus ordusu Harkiv bölgesinde İzyum şehrini kontrol altına aldı." dedi.

Başkent Kiev yakınlarındaki hedeflere yönelik uzun menzilli yüksek hassasiyetli silah kullanıldığını bildiren Konaşenkov, "Gece havadan ve denizden uzun menzilli yüksek hassasiyetli silahlarla Ukrayna Silahlı Kuvvetlerine ait askeri yerler vuruldu. Bunun sonucunda Danilovka ve Kiev'in güneyinde 9 adet S-300 ve 4 adet Buk-M1 dahil 13 hava savunma füze sistemi yok edildi." ifadelerini kullandı.

Gece Ukrayna ordusuna ait 60 askeri hedefin vurulduğunu da dile getiren Konaşenkov, bunların arasında 2 komuta merkezi, 2 çok namlulu roketatar, 4 cephane, 47 askeri araç ve silahların tutulduğu alanın bulunduğunu aktardı.

Ayrıca 2 insansız hava aracını Harkiv ve Staraya Markovka yakınlarında vurduklarını ifade eden Konaşenkov, "Bugüne kadar Ukrayna ordusuna ait 257 insansız hava aracı, 202 hava savunma füze sistemi, 1572 tank ve zırhlı araç, 160 çok namlulu roketatar, 633 obüs ve havan topu ayrıca 1379 özel askeri araç yok edildi." diye konuştu.




Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Çin'de son 24 saatte 2 bin 54, Hong Kong'da 12 bin 240 Kovid-19 vakası tespit edildi
Türkiye'den Somali'ye 290 bin doz Kovid-19 aşısı desteği
Türkiye'de 17 bin 161 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 84 kişi hayatını kaybetti
Yunanistan'da Kovid-19 tedbirleri gevşetiliyor
Moderna, çocuklar için ürettiği Kovid-19 aşısının etkili olduğunu açıkladı

Benzer haberler

İngiltere Başbakanı Johnson, Putin'in 'barbarlığın eşiğini aştığını' söyledi

İngiltere Başbakanı Johnson, Putin'in 'barbarlığın eşiğini aştığını' söyledi

Rusya: Rus ordusu, Harkiv bölgesinde İzyum şehrini kontrol altına aldı

Putin'in "doğal gazdaki ruble kararı" Batı'yı ikilemde bırakarak ciddi sonuçlar doğurabilir

Ukrayna: Rusya'nın saldırılarında 128 çocuk öldü

Ukrayna: Rusya'nın saldırılarında 128 çocuk öldü
Moskova Borsası'nda işlemler tekrar başladı

Moskova Borsası'nda işlemler tekrar başladı
Lviv’de 3 saatte hazırlanan geçici barınma merkezi yüzlerce mağdura ev sahipliği yapıyor

Lviv’de 3 saatte hazırlanan geçici barınma merkezi yüzlerce mağdura ev sahipliği yapıyor