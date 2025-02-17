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Dünya

Rusya: Riyad'daki toplantıya Dışişleri Bakanı ile Kremlin Dış Politika Danışmanı katılacak

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rus ve Amerikan heyetlerinin yarın Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da yapacağı görüşmeye, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile Kremlin Dış Politika Danışmanı Yuriy Uşakov'un katılacağını belirtti.

Dmitri Chirciu  | 17.02.2025 - Güncelleme : 17.02.2025
Rusya: Riyad'daki toplantıya Dışişleri Bakanı ile Kremlin Dış Politika Danışmanı katılacak

Moskova

Peskov, başkent Moskova'da Rus ve Amerikan heyetlerinin, Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da yapacağı toplantıya dair gazetecilere açıklamalarda bulundu.

Lavrov ile Uşakov'un görüşme için bugün Riyad'a gideceği bilgisini paylaşan Peskov, "Onlar, salı günü Amerikan mevkidaşlarıyla bir araya gelecek. Bu görüşmede Rusya-Amerika ilişkilerinin iyileştirilmesi konusu ele alınacak. Görüşmede ayrıca, Ukrayna meselesinin çözümüne dair olası müzakereler, iki liderin (Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve ABD Başkanı Donald Trump) görüşmesine ilişkin hazırlıklarla ilgili konular istişare edilecek." dedi.

Riyad'daki toplantıda, ABD ile Orta Doğu'daki durumu da ele almaya hazır olduklarını dile getiren Peskov, Rusya ile ABD arasındaki müzakerelere Avrupa'nın da dahil edilmesi ihtimaline ilişkin "İki liderin telefon görüşmesinde mutabık kaldığı yüz yüze görüşme için hazırlıklar söz konusu." ifadesini kullandı.

Sözcü Peskov, Riyad'ın müzakereler konusunda her iki taraf için de uygun bir yer olduğunu söyledi.

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