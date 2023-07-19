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Dünya

Rusya: Odessa ve Kirovograd'daki Ukrayna ordusuna ait tesisleri vurduk

Rusya Savunma Bakanlığı Sözcüsü İgor Konaşenkov, Odessa şehri yakınlarında ve Kirovograd bölgesindeki üste Ukrayna ordusuna ait askeri tesisleri yüksek hassasiyetli füzelerle vurduklarını bildirdi.

Ali Cura  | 19.07.2023 - Güncelleme : 19.07.2023
Rusya: Odessa ve Kirovograd'daki Ukrayna ordusuna ait tesisleri vurduk

Moskova

Konaşenkov, Rus ordusunun Ukrayna'daki eylemlerine ilişkin açıklamalarda bulundu.

Ordunun Ukrayna'da belirlenen hedefleri vurduğunu belirten Konaşenkov, "Bu gece Rusya Silahlı Kuvvetleri denizden ve havadan fırlatılan yüksek hassasiyetli füzelerle Odessa şehri yakınlarında ve Kirovograd bölgesindeki Ukrayna Hava Kuvvetlerine ait Kanatovo hava üssünde bulunan Ukrayna ordusuna ait mühimmat depoları, akaryakıt altyapısı ve askeri sanayi tesislerine grup saldırısı düzenledi. Saldırılar hedefine ulaştı." ifadesini kullandı.

"Harkiv bölgesinde tren istasyonu ele geçirdik"

Rus ordusunun Kupyansk istikametinde "başarılı" şekilde taarruz operasyonlarını sürdürdüğünü vurgulayan Konaşenkov, gün boyunca Rus birliklerinin bu bölgede bir kilometreden fazla derinliğe, cephe boyunca da iki kilometre ilerlediğini dile getirdi.

Konaşenkov, "İlerleyen birlikler Harkiv bölgesindeki Malçanovo tren istasyonunu ele geçirdi." diye konuştu.

Zaporijya bölgesinde Ukrayna Silahlı Kuvvetlerinin akaryakıt ve maden yağı üssünün vurulduğunu kaydeden Konaşenkov, Rus Hava Kuvvetlerinin Donetsk bölgesinde Razdolnoye yerleşim birimi yakınlarında Ukrayna ordusuna ait Su-25 savaş uçağını düşürdüğünü bildirdi.

Konaşenkov, hava savunma sistemleriyle Harkiv bölgesinde Kutkovka yerleşim birimi yakınında 1 Ukrayna Mi-8 model askeri helikopterinin de vurulduğu bilgisini paylaştı.


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