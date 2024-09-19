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Dünya, Rusya-Ukrayna Savaşı

Rusya’nın Toropets şehrine Ukrayna'nın İHA'yla saldırısında çıkan yangını söndürme çalışmaları sürüyor

Rusya’nın Tver Bölgesi Valisi İgor Rudenya, Toropets şehrine Ukrayna’nın insansız hava aracıyla (İHA) yaptığı saldırıda çıkan yangını söndürmek için 150 itfaiyeci ve 40 aracın çalıştığı bildirildi.

Ali Cura  | 19.09.2024 - Güncelleme : 19.09.2024
Rusya’nın Toropets şehrine Ukrayna'nın İHA'yla saldırısında çıkan yangını söndürme çalışmaları sürüyor

Moskova

Rudenya, bölge yönetiminin sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Toropets'te altyapının yeniden çalışmaya başladığını belirterek tahliye edilen vatandaşların evlerine dönebileceğini ifade etti.

Gün ortasından itibaren şehre girişlerin açıldığını kaydeden Rudenya, "Evine dönmek isteyen herkesin otobüsle ulaşımı sağlanacak." dedi.

Rusya Savunma Bakanlığı personelinin, yangının sonuçlarını ortadan kaldırma konusunda büyük çaba gösterdiğine dikkati çeken Rudenya, tahliye sırasında bölge sakinlerine gerekli her türlü yardımın sağlandığını aktardı.

Rudenya, "En önemlisi vatandaşlarımızın ciddi bir şekilde yaralanmaması, herhangi bir ölüm olmaması." ifadelerini kullandı.

Şehirde 3 acil müdahale noktası hazırlandığına işaret eden Vali Rudenya, halihazırda birçok kişinin küçük yaralanmalar nedeniyle tıbbi yardıma başvurduğu bilgisini paylaştı.

Rusya Acil Durumlar Bakanlığına göre, Toropets şehrinin içinde herhangi bir yangın olayı yaşanmadığı belirtilerek düşen İHA parçalarının sonuçlarını ortadan kaldırmak için 150 itfaiyeci ve 40 aracın çalıştığı kaydedildi.

Tver Bölgesi Valisi İgor Rudenya, Rusya Silahlı Kuvvetlerinin savunma sistemleriyle Rusya topraklarına yapılan İHA saldırılarının engellendiğini ve İHA'ların düştüğü yerlerde yangın çıktığını açıklamıştı. Rudenya, sivillerin tahliye edilerek geçici barınaklara yerleştirilmesi ve yardımların organize edilmesi talimatını vermişti.

Sosyal medyada, gece yarısı Toropets'te meydana gelen bir patlama sonucunda büyük bir yangın çıktığı görüntülere yansımıştı.

Ukrayna basınında yer alan haberlerde ise Ukrayna ordusunun Rusya’nın Tver bölgesindeki Toropets'e Rus ordusuna ait bir mühimmat deposuna İHA saldırısı düzenlediği belirtilmişti.

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