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Dünya

Rusya’nın Stockholm Büyükelçisine göre Batı'nın yaptırımları Putin’in umurunda değil

Rusya’nın Stockholm Büyükelçisi Victor Tatarintsev, Batı’nın yaptırımlarının Devlet Başkanı Vladimir Putin’in umurunda olmadığını belirtti.

Ayşe Doğru   | 13.02.2022
Rusya’nın Stockholm Büyükelçisine göre Batı'nın yaptırımları Putin’in umurunda değil

Ankara

Tatarintsev, İsveç’in Aftonbladet gazetesine verdiği röportajda, Rusya'nın Ukrayna’yı işgal etmesi halinde Putin’in Batı ülkelerinin uygulayacağı yaptırımı umursamayacağını argo bir dille ifade etti ve kullandığı dil için özür diledi.

Batılı ülkelerin bazı şeyleri zorla kabul ettirmeye çalıştıkça Rusya’nın daha güçlü karşılık vereceğini öne süren ​​​​​​​Rus Büyükelçi, yaptırım tehditlerinin ülkesini daha çok kendine yeten hale getirdiğini savundu, Batı’yı Rusya’yı anlamamakla suçladı.

“İhracatımızı artırmayı başardık. İtalya ve İsviçre peynirlerimiz yok belki ama onların tariflerini kullanarak onlar kadar iyi Rus peynirleri yapmayı öğrendik.” ifadesini kullanan Tatarintsev, yeni yaptırımların tabii ki olumlu bir gelişme olmayacağını ancak Batı'nın anlattığı kadar da kötü olmadığını söyledi.

İsveç hükümeti, dün vatandaşlarından Ukrayna'yı terk etmelerini istemişti.

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