Dolar
27.02
Euro
29.59
Altın
1,927.34
ETH/USDT
1,853.40
BTC/USDT
29,700.00
BIST 100
7,412.20
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

Rusya’nın petrol ve doğal gaz gelirleri yüzde 41,4 azaldı

Rusya’nın petrol ve doğal gaz gelirleri bu yılın ilk 7 ayında geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 41,4 azalarak 4,2 trilyon rubleye (yaklaşık 43,4 milyar dolar) geriledi.

Emre Gürkan Abay  | 08.08.2023 - Güncelleme : 08.08.2023
Rusya’nın petrol ve doğal gaz gelirleri yüzde 41,4 azaldı

Moskova

Rusya Maliye Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada federal bütçe açığının yılın ilk 7 ayında 2,8 trilyon ruble (yaklaşık 29 milyar dolar) seviyesinde gerçekleştiği kaydedildi.

Söz konusu dönemde, bütçe gelirlerinin 14,5 trilyon ruble olduğu bilgisine yer verilen açıklamada, bütçe giderlerinin ise 17,3 trilyon ruble seviyesine ulaştığının altı çizildi.

Rusya’nın petrol ve doğal gaz gelirlerinin bu yılın ilk 7 ayında geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 41,4 azalarak 4,2 trilyon rubleye düştüğü ifade edilirken düşüşün ana nedeni olarak, geçen yıla kıyasla enerji fiyatlarındaki yüksek baz etkisine işaret edildi.

Bazı batılı ülkeler, Ukrayna savaşı nedeniyle Rus petrol ve doğal gazı ithalatını durdururken, bazı ülkeler de önemli oranda azaltmıştı.



Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Gaziantep'teki ormanlık alanlara giriş yasağı 4 Eylül'e kadar uzatıldı
Emine Erdoğan'dan atıl alanları lavanta bahçelerine dönüştüren belediyelere tebrik
Süresi dolan yivsiz tüfek ruhsatnameleri 1 Eylül'e kadar yenilenebilecek
Muğla'da çıkan orman yangınına müdahale ediliyor
Suyu azalan Ardahan'daki Kura Nehri'nde kum adacıkları ve yosunlar oluştu

Benzer haberler

Rusya’nın petrol ve doğal gaz gelirleri yüzde 41,4 azaldı

Rusya’nın petrol ve doğal gaz gelirleri yüzde 41,4 azaldı

Putin, "dost olmayan ülkelerle" yapılan vergi anlaşmalarını kısmen iptal etti

Avustralya semalarındaki parlak ışığın Rus roketinin kalıntısı olduğu tahmin ediliyor

Gürcistan Cumhurbaşkanı Zurabişvili: Rusya topraklarımızın yüzde 20'sini işgal altında tutuyor

Gürcistan Cumhurbaşkanı Zurabişvili: Rusya topraklarımızın yüzde 20'sini işgal altında tutuyor
Afrikalı uzmanlar: Fransa'ya karşı mücadele Rus bayraklarıyla yapılamaz

Afrikalı uzmanlar: Fransa'ya karşı mücadele Rus bayraklarıyla yapılamaz
Ukrayna: Pokrovsk kentine Rus füze saldırısında 5 kişi öldü

Ukrayna: Pokrovsk kentine Rus füze saldırısında 5 kişi öldü
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet