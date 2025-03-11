Rusya’nın başkenti Moskova’ya düzenlenen yoğun İHA saldırılarında 1 kişi öldü
Rusya’nın başkenti Moskova ve etrafındaki yerleşim yerlerine insansız hava araçlarıyla (İHA) Ukrayna savaşının başından bu yana düzenlenen en yoğun saldırıda 1 kişi hayatını kaybetti.
Moskova
Moskova Belediye Başkanı Sergey Sobyanin, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, başkente gece saatleri boyunca yoğun İHA saldırılarının gerçekleştirildiğini bildirdi.
Toplam 69 İHA’nın Moskova ve civarında düşürüldüğünü ifade eden Sobyanin, düşen İHA’ların bazı binalara zarar verdiğini belirtti.
Moskova Bölgesi Valisi Andrey Vorobyev de yaptığı açıklamada, saldırılar nedeniyle 1 kişinin öldüğü ve 3 kişinin yaralandığı bilgisini paylaştı.
Rus basınında yer alan görüntülerde, İHA saldırısına maruz kalan Moskova’daki bir apartmanda ve bir müstakil evde yangın çıktığı görülüyor.
Öte yandan, Moskova’daki tüm havalimanlarındaki uçuşların aksadığı kaydediliyor.
Rusya: Ukrayna'ya ait 337 İHA'yı gece bölgelerimiz üzerinde vurduk
Bakanlıktan yapılan açıklamada, Ukrayna ordusunun gece boyunca İHA'larla Rus topraklarına saldırıda bulunduğu belirtildi.
Rus hava savunma sistemleri tarafından 337 İHA'nın vurulduğu kaydedilen açıklamada, bunlardan 91'inin Moskova, 126'sının Kursk, 38’inin Byransk, 25’inin Belgorod, 22’sinin Ryazan ve 10’unun Kaluga bölgeleri üzerinde düşürüldüğü aktarıldı.
Moskova Belediye Başkanı Sergey Sobyanin, gece başlayan İHA saldırılarının hala devam ettiğini bildirdi.
"Ukrayna, AGİT yetkilisi Moskova'dayken İHA'larla özellikle saldırdı"
Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, üst düzey yabancı bir heyetin Moskova'yı ziyaretine, Ukrayna'nın İHA'larının ilk kez eşlik etmediğini ifade etti.
AGİT Genel Sekreteri Sinirlioğlu'nun Moskova'ya ziyareti sırasında Ukrayna'nın şehre İHA'lar gönderdiğini kaydeden Zaharova, "(Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir) Zelenskiy'nin sponsorlarını, Avrupa'da güvenlik ve işbirliğini sağlamak olan asıl amacından mahrum bırakarak sadece konuşma seviyesine indirdiği örgütün başkanından bahsediyorum." ifadelerini kullandı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.