Dolar
19.78
Euro
21.43
Altın
1,983.36
ETH/USDT
1,822.60
BTC/USDT
27,376.00
BIST 100
4,661.68
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya, Rusya-Ukrayna Savaşı

Rusya: Kiev'deki ABD yapımı Patriot sistemine ait 5 rampa imha edildi

Rusya Savunma Bakanlığı, Kiev'de ABD yapımı Patriot hava savunma sistemine ait 5 fırlatma rampasının ve bir adet çok işlevli radar istasyonunun hipersonik "Kinjal" füzesiyle vurularak imha edildiğini bildirdi.

Emre Gürkan Abay  | 17.05.2023 - Güncelleme : 17.05.2023
Rusya: Kiev'deki ABD yapımı Patriot sistemine ait 5 rampa imha edildi Fotoğraf: Agnieszka Majchrowicz/AA

Moskova

Rusya Savunma Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Ukrayna'nın başkenti Kiev’de bulunan Patriot hava savunma sisteminin dün Rusya tarafından vurulmasına ilişkin detaylara yer verildi.

Söz konusu bilgilerin “güvenilir ve teyitli” olduğunun vurgulandığı açıklamada, “16 Mayıs’ta, hipersonik Kinjal füzesi Kiev'de bulunan ABD yapımı Patriot hava savunma sistemine ait 5 fırlatma rampasını ve bir adet çok işlevli radar istasyonunu tümüyle imha etmiştir.” denildi.

Rusya Savunma Bakanlığı, dün yaptığı açıklamada, Kiev'de ABD yapımı Patriot hava savunma sistemini vurduklarını bildirirken, ABD’li yetkililer ise sistemde hasarın meydana geldiğini ancak başta radar bileşenleri olmak üzere sistemin çalışmaya devam ettiğini kaydetmişti.

Ukrayna Savunma Bakanlığı, daha önce, Patriot sistemlerinin ABD, Hollanda ve Almanya’dan geldiğini belirtmişti.

Ukrayna Hava Kuvvetleri Komutanı Nikolay Oleşçuk da 6 Mayıs'ta yaptığı açıklamada, Kiev bölgesinde Patriot sistemiyle Rusya'ya ait Kinjal hipersonik füzesini düşürdüklerini açıklamıştı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Cumhurbaşkanı kararları Resmi Gazete'de
Barış Pınarı bölgesinde 5 terörist etkisiz hale getirildi
Türkiye'nin girişimiyle "İslamofobi" terimi UNESCO'nun ayrımcılık ve ırkçılıkla ilgili karar tasarısında yer alacak
İzmir Körfezi'nde deniz yosunu yayılımı sürüyor
Alman polisinden "terörist muamelesi" gören Türk gazeteciler hukuki haklarını arayacak

Benzer haberler

Rusya: Kiev'deki ABD yapımı Patriot sistemine ait 5 rampa imha edildi

Rusya: Kiev'deki ABD yapımı Patriot sistemine ait 5 rampa imha edildi

ABD: Ukrayna’da vurulan Patriot sistemi çalışabilir durumda

NATO Genel Sekreteri Stoltenberg: Ukrayna’ya desteğimizi gerektiği kadar sürdüreceğiz

BM: Ukrayna'da çatışmayı sonlandırmak için herkese görev düşüyor

BM: Ukrayna'da çatışmayı sonlandırmak için herkese görev düşüyor
Rusya ile Ukrayna, Tahıl Koridoru Anlaşmasının 18 Temmuz'a kadar uzatıldığını teyit etti

Rusya ile Ukrayna, Tahıl Koridoru Anlaşmasının 18 Temmuz'a kadar uzatıldığını teyit etti
Avrupa Konseyi Zirvesinden Rusya'nın Ukrayna'daki suçlardan sorumlu tutulması vurgusu çıktı

Avrupa Konseyi Zirvesinden Rusya'nın Ukrayna'daki suçlardan sorumlu tutulması vurgusu çıktı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet