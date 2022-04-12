Dolar
14.69
Euro
15.96
Altın
1,957.06
ETH/USDT
3,022.70
BTC/USDT
40,220.00
BIST 100
2,438.17
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ve Gençlik ve Spor Bakanlığı arasında gönüllülük alanında yapılacak işbirliği protokol töreninde konuşuyor
logo
Dünya, Rusya-Ukrayna Savaşı

Rusya: Kiev ve Hmelnitski'deki hedefler yüksek hassasiyetli füzelerle vuruldu

Rusya Savunma Bakanlığı Sözcüsü İgor Konaşenkov, havadan ve karadan yüksek hassasiyetli füzelerle Ukrayna'nın Hmelnitski bölgesinde uçak hangarı, Kiev bölgesinde ise cephanelik imha ettiklerini bildirdi.

Ali Cura   | 12.04.2022
Rusya: Kiev ve Hmelnitski'deki hedefler yüksek hassasiyetli füzelerle vuruldu

Moskova

Konaşenkov, Ukrayna'daki savaşta Rus ordusunun eylemlerine ilişkin açıklamalarda bulundu.

Gece boyunca yüksek hassasiyetli silahlarla Ukrayna'daki hedefleri vurduklarını belirten Konaşenkov, "Havadan ve denizden yüksek hassasiyetli füzelerle Hmelnitski bölgesinde Starokonstantinov hava üssündeki Ukrayna havacılık araçlarının bulunduğu korumalı bir hangar ile cephane, Kiev bölgesinde Gavrilovka yerleşim birimi yakınlarındaki bir cephanelik imha edildi." dedi.

Rus hava kuvvetlerinin, 32 Ukrayna askeri nesnesini yok ettiğini bildiren Konaşenkov, bunların arasında S-300 hava savunma füze sistemi yönlendirilmesi için radar sistemi ve BUK-M1 hava savunma füze sisteminin yer aldığını aktardı.

Konaşenkov, "Bugüne kadar Ukrayna ordusuna ait 130 uçak, 99 helikopter, 244 hava savunma füze sistemi, 443 insansız hava aracı, 2 bin 139 tank ve zırhlı araç, 241 çok namlulu roketatar, 917 obüs ve havan topu, 2 bin 46 özel askeri araç yok edildi." ifadelerini kullandı.

Bir grup Ukrayna askerinin, dün akşam saatlerinde Mariupol'de kuşatılan bir fabrika sahasından kaçma girişiminin başarısız olduğunu anlatan Konaşenkov, 100'e yakın Ukrayna askerinin zırhlı araçlarla şehrin kuzeyine doğru kaçmaya çalışırken top atışlarıyla engellendiğini dile getirdi.

Konaşenkov, 50 kadar Ukrayna askerini etkisiz hale getirdiklerini, 42’sinin de teslim olduğunu ifade etti.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Avustralya’da Kovid-19 nedeniyle can kayıpları ve vakalardaki artış sürüyor
Botsvana'da 4 kişide Omicron varyantının BA.4 ve BA.5 alt varyantlarına rastlandı
Çin'de 24 bin 567, Hong Kong'da 1407 yeni Kovid-19 vakası tespit edildi
ABD Dışişleri Bakanlığı, Şanghay’daki personeline kentten ayrılma talimatı verdi
Türkiye'de 6 bin 893 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 28 kişi hayatını kaybetti

Benzer haberler

Rusya: Kiev ve Hmelnitski'deki hedefler yüksek hassasiyetli füzelerle vuruldu

Rusya: Kiev ve Hmelnitski'deki hedefler yüksek hassasiyetli füzelerle vuruldu

Rusya: Kinjal füzesi ile Ukrayna ordusunun yeraltı komuta merkezini vurduk

Rusya: Ukrayna’ya Avrupa’dan teslim edilen S-300 füze sistemini vurduk

Rusya: Ukrayna’da yabancı savaşçıların karargahı ve S-300 sistemlerini roketlerle vurduk

Rusya: Ukrayna’da yabancı savaşçıların karargahı ve S-300 sistemlerini roketlerle vurduk
Ukrayna: Rus ordusu ülkenin doğusunda yoğunlaşmaya devam ediyor

Ukrayna: Rus ordusu ülkenin doğusunda yoğunlaşmaya devam ediyor
Zelenskiy: Londra'nın Ukrayna devletinin güvenliğinde kilit bir rol oynamasını bekliyoruz

Zelenskiy: Londra'nın Ukrayna devletinin güvenliğinde kilit bir rol oynamasını bekliyoruz