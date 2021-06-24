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Rusya, Karadeniz'de 'sınır ihlali yaptığı' gerekçesiyle İngiltere'ye protesto notası verdi

Rusya Dışişleri Bakanlığı, Karadeniz'de "sınır ihlali yaptığı" gerekçesiyle İngiltere'ye protesto notası verdi.

Dmitri Chirciu   | 24.06.2021
Rusya, Karadeniz'de 'sınır ihlali yaptığı' gerekçesiyle İngiltere'ye protesto notası verdi

Moskova

Rusya Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, İngiltere'nin Moskova Büyükelçisi Deborah Bronnert'in, İngiliz savaş gemisinin Karadeniz'de sınır ihlali yaptığı iddiasıyla bakanlığa çağrıldığı bildirildi.

İngiltere'ye ait "Defender" gemisinin "tehlikeli" ve "kışkırtıcı" eylemlerde bulunduğu ileri sürülen açıklamada, "Bu tür provokasyonların tekrarlanması durumunda oluşacak olası sonuçlardan, İngiliz tarafı sorumlu olacaktır." ifadelerine yer verildi.

Açıklamada, büyükelçiye olayla ilgili protesto notası verildiği kaydedildi.

İngiliz savaş gemisinin Karadeniz'de sınır ihlali yaptığı iddiası

Rusya Savunma Bakanlığından dün yapılan açıklamada, İngiltere'ye ait "Defender" adlı savaş gemisinin, Kırım'ın güneybatısında bulunan Felenk'te sınırı ihlal ettiği iddia edilmişti.

Açıklamada, "Sınırları koruyan Rus gemisi, 12.06 ve 12.08'de İngiliz gemisine uyarı ateşi açtı. Su-24M, 9 dakika sonra Defender gemisinin rotasına yönelik bombalama uyarısı yaptı." ifadelerine yer verilmişti.

Olayla ilgili İngiltere'nin Moskova Büyükelçiliğindeki askeri ataşesi, Rusya Savunma Bakanlığına çağrılmıştı.

İngiltere Savunma Bakanlığı da Rus uçağının Karadeniz'de sınır ihlali yaptığı gerekçesiyle İngiliz savaş gemisine uyarı ateşi açtığı iddialarını reddetmişti.

İngiliz gemisinin ihlal yaptığı ileri sürülen Felenk, Kırım'ın kara suları içinde bulunuyor.

Rusya, Kırım'ı 2014'te yasa dışı ilhak etmişti.

Uluslararası hukuk kurallarına göre Kırım Ukrayna'ya ait kabul ediliyor.

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