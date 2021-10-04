Dolar
8.84
Euro
10.28
Altın
1,753.00
ETH/USDT
3,019.70
BTC/USDT
43,872.00
BIST 100
1,404.94
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
İstanbul Başakşehir Futbol Kulübü, teknik direktör Emre Belözoğlu ile Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda imza töreni düzenliyor.
logo
Dünya

Rusya hipersonik 'Tsirkon' füzesini ilk defa nükleer denizaltıdan fırlattı

Rusya Savunma Bakanlığı, hipersonik "Tsirkon" füzesinin nükleer denizaltıdan ilk test atışının gerçekleştirildiğini duyurdu.

Emre Gürkan Abay   | 04.10.2021
Rusya hipersonik 'Tsirkon' füzesini ilk defa nükleer denizaltıdan fırlattı Fotoğraf: Sergey Mihailicenko - Anadolu Ajansı

Moskova

Rusya Savunma Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Rus donanmasının dün Barents Denizi’nde füze testleri yaptığı belirtildi.

Söz konusu testler kapsamında Tsirkon adlı hipersonik füzenin de denendiği ifade edilen açıklamada, "İlk defa, nükleer denizaltıdan Tsirkon hipersonik füzenin test atışı başarıyla gerçekleştirildi. Füze, Barents Denizi’nde varsayımsal bir deniz hedefine fırlatıldı." bilgisi verildi.

Rusya Savunma Bakanlığı, 19 Temmuz’da da Tsirkon'un ilk defa bir gemiden deneme atışını gerçekleştirmişti.

ABD’li yetkililer, söz konusu deneme atışına tepki göstermiş, Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov ise "ABD ve NATO'nun silah konusunda eşitliği bozan eylemlerine karşı önlemler aldık." ifadesini kullanmıştı.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in 2018’de tanıttığı yeni hipersonik silahların arasında bulunan Tsirkon’un ses hızının 10 katına (Mach 10) kadar çıkabildiği ve 1000 ila 2000 kilometre menzile sahip olduğu açıklanmıştı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
İkinci doz aşılamada ilk sıradaki Kırklareli'nde aşı çalışmaları sürüyor
Belçika'da uzun zamandır tartışılan 'pandemi yasası' yürürlüğe girdi
'Post Kovid' sendromu asemptomatik kişiler ve çocuk hastalarda da görülebiliyor
Kovid-19 vakaları 50 ilde 100 bin kişide 200'ü aştı
Muafiyet talebi reddedilen NBA oyuncusu Wiggins aşı oldu

Benzer haberler

Rusya hipersonik 'Tsirkon' füzesini ilk defa nükleer denizaltıdan fırlattı

Rusya hipersonik 'Tsirkon' füzesini ilk defa nükleer denizaltıdan fırlattı

Rus turistlerin İstanbul'da tatil talebi artıyor

Avrupa'nın enerji krizi için yeşil çözüm ihtiyacı

Rusya'da son bir haftadır Kovid-19 ölümleri artıyor

Rusya'da son bir haftadır Kovid-19 ölümleri artıyor
Gazprom, TürkAkım üzerinden Macaristan ve Hırvatistan'a gaz sevkiyatına başladı

Gazprom, TürkAkım üzerinden Macaristan ve Hırvatistan'a gaz sevkiyatına başladı
Bakan Çavuşoğlu: Rusya ile anlaşamadığımız konuları açıkça yüzlerine söylüyoruz

Bakan Çavuşoğlu: Rusya ile anlaşamadığımız konuları açıkça yüzlerine söylüyoruz