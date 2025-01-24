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Dünya, Rusya-Ukrayna Savaşı

Rusya Güvenlik Konseyi: 2024'te yaklaşık 450 bin kişi Rus ordusuyla sözleşme imzaladı

Rusya Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcısı Dmitriy Medvedev, geçen yıl yaklaşık 450 bin kişinin Rus ordusuyla sözleşme imzaladığını bildirdi.

Dmitri Chirciu  | 24.01.2025 - Güncelleme : 24.01.2025
Rusya Güvenlik Konseyi: 2024'te yaklaşık 450 bin kişi Rus ordusuyla sözleşme imzaladı Fotoğraf: Andre Luis Alve/AA

Moskova

Medvedev, Rusya'daki Kurumlar Komisyonu ile yaptığı toplantıda Rusya-Ukrayna savaşına dair açıklamalarda bulundu.

Rus ordusuna 2024'te katılan kişi sayısı hakkında bilgi veren Medvedev, "Rusya Devlet Başkanının geçen yıl belirlediği hedefe ulaşıldı. Yaklaşık 450 bin kişi orduyla sözleşme imzaladı. 40 binden fazla vatandaşımız gönüllü birliklere katılarak (Ukrayna'da) özel askeri operasyonun sürdüğü bölgeye gitti." ifadelerini kullandı.

2025'te de bu ivmenin korunması gerektiğini belirten Medvedev, Ukrayna'daki cephede savaşan Rus vatandaşlarına bölge yönetimleri tarafından gerekli desteğin sağlanmasının önemine işaret etti.

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