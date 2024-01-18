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Dünya

Rusya, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nin bazı yetkililerine giriş yasağı getirdi

Rusya Dışişleri Bakanlığı, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nin bazı yetkililerine giriş yasağı getirildiğini bildirdi.

Dmitri Chirciu  | 18.01.2024 - Güncelleme : 18.01.2024
Rusya, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nin bazı yetkililerine giriş yasağı getirdi

Moskova

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Lefkoşa'da, bir Rus gazeteci ile Rusya'nın büyükelçiliğindeki çalışanına yönelik "kışkırtıcı" eylemlerde bulunulduğu belirtildi.

Bunun kabul edilemez olduğu vurgulanan açıklamada, bu nedenle Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nin Moskova Büyükelçisi'nin bakanlığa çağrıldığı aktarıldı.

Açıklamada, "Büyükelçiye karşılık olarak alınan önlemler hakkında bilgi verildi. Bu kışkırtıcı olayda yer alan Kıbrıs yetkililerine, Rusya'ya giriş yasağı getirildi." ifadelerine yer verildi.

Rus gazetesi Rossiyskaya Gazeta çalışanı Aleksandr Gasyuk, 5 Ekim 2023'te Lefkoşa'da gözaltına alınmıştı.

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