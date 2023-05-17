Rusya, Finlandiya'nın büyükelçilik ve başkonsolosluğunun banka hesaplarını dondurdu
Rusya'nın, Finlandiya'nın Moskova Büyükelçiliği ve St. Petersburg'daki başkonsolosluğunun banka hesaplarını dondurduğu bildirildi.
Varşova
Finlandiya'da yayımlanan Helsingin Sanomat gazetesine göre, Rusya, Finlandiya'nın ülkedeki büyükelçilik ve başkonsolosluğuna ait banka hesaplarını dondurdu.
Finlandiya Dışişleri Bakanlığı, gazeteye yaptığı açıklamada, söz konusu hesaplara erişilemediğini doğruladı.
Bakanlık, durumun ciddi olduğunu ve konuyu araştırdıklarını bildirdi.
Gazetenin haberine göre, Finlandiya konuyla ilgili Rus yetkililerle temasa geçti.
Finlandiya'nın Moskova'da büyükelçilik, St. Petersburg'da da başkonsolosluk olmak üzere Rusya'da iki temsilciliği bulunuyor.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.