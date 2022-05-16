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Dünya, Rusya-Ukrayna Savaşı

Rusya: Finlandiya ve İsveç'in NATO'ya girme kararı güvenliklerini güçlendirmeyecek

Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergey Ryabkov, Finlandiya ve İsveç'in NATO'ya üyelik kararının bu ülkelerin güvenliğini güçlendirmeyeceğini söyledi.

Ali Cura   | 16.05.2022
Rusya: Finlandiya ve İsveç'in NATO'ya girme kararı güvenliklerini güçlendirmeyecek

Moskova

Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergey Ryabkov, gazetecilere yaptığı açıklamada, Finlandiya ve İsveç'in NATO'ya üyelik kararı ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.

Askeri gerilimin genel seviyesinin artacağını ve bu alandaki öngörülebilirliğin azalacağını belirten Ryabkov, mevcut durumun Finlandiya ve İsveç yönetiminin geniş kapsamlı sonuçları olacak hatası olduğunu ve bu ülkelerdeki karar vericilerin seviyesini gösterdiğini ifade etti.

Ryabkov "Mevcut durumda ne yapılması gerektiğine dair bazı hayali fikirler için sağduyunun feda edilmesi üzücü." ifadesini kullandı.

Finlandiya ve İsveç'in NATO'ya katılma kararının ardından dünyadaki durumun kökten değişeceğini savunan Ryabkov, "Bizim için, bu karar sonucunda Finlandiya ve İsveç'in güvenliğini güçlendirmeyeceği tamamen açıktır." diye konuştu.

NATO'nun genel konfigürasyonundaki değişiklikten sonra Rusya'nın güvenliğini tam olarak nasıl sağlayacağının ayrı bir konu olduğunu ifade eden Ryabkov, "Rusya'nın kararı, iki ülkenin Kuzey Atlantik İttifakı'na katılımının ne gibi somut sonuçlara yol açacağına bağlı olacak." dedi.

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