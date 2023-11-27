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Dünya

Rusya: Filistin-İsrail meselesi, Arap ve İslam dünyasını dayanışmaya teşvik etti

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Filistin-İsrail meselesinin, Arap ve İslam dünyasını dayanışmaya teşvik ettiğini söyledi.

Dmitri Chirciu  | 27.11.2023 - Güncelleme : 27.11.2023
Rusya: Filistin-İsrail meselesi, Arap ve İslam dünyasını dayanışmaya teşvik etti

Moskova

Başkent Moskova'da düzenlenen 9. Primakov Okumaları Uluslararası Forumu'na, Dışişleri Bakanı Lavrov, Türkiye'nin Moskova Büyükelçisi Tanju Bilgiç ve 31 ülkeden uluslararası ilişkiler ve ekonomi uzmanları katıldı.

Forumda konuşan Lavrov, dünyada çok kutuplu düzenin oluşmaya devam ettiğini belirterek, "Çok kutupluluk, çeşitli bölgelerdeki ülkeleri dayanışmaya teşvik ediyor. Filistin-İsrail meselesinin patlak vermesi de dayanışmayı teşvik etti, Arap ve İslam dünyasının ortaklaşa hareket etmesini sağladı." dedi.

Arap Birliği ve İslam İşbirliği Teşkilatı üye ülkeleri Dışişleri Bakanlarının, Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyinin (BMGK) daimi üyesi ABD, Rusya, Çin, Fransa ve İngiltere'yi ziyaret ettiğine dikkati çeken Lavrov, "Görüşmemizde, iki devletli yaklaşıma dayalı çözümün hızlı ve adil şekilde sağlanmasına ihtiyaç duyulduğunu teyit ettik. Bu, Arap Birliği ve İslam İşbirliği Teşkilatının 5 ülkeye ve BM'nin diğer üye ülkelerine sinyali oldu." değerlendirmesinde bulundu.

Lavrov, Orta Doğu dahil Afrika, Güney Kafkasya, Orta Asya bölgesinde "bölgesel sorunlara bölgesel çözümler" yaklaşımına önem verilmesi gerektiğini belirtti.

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