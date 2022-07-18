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Dünya

Rusya: Donetsk bölgesinde yaklaşık 250 yabancı paralı savaşçı yok ettik

Rusya Savunma Bakanlığı Sözcüsü İgor Konaşenkov, Ukrayna'nın Donetsk bölgesinde yaklaşık 250 yabancı paralı savaşçının yok edildiğini söyledi.

Dmitri Chirciu   | 18.07.2022
Rusya: Donetsk bölgesinde yaklaşık 250 yabancı paralı savaşçı yok ettik

Moskova

Konaşenkov, Rusya ile Ukrayna arasındaki savaşta Rus ordusunun faaliyetleriyle ilgili başkent Moskova'da bilgi paylaşımında bulundu.

Ukrayna'nın Donetsk bölgesinde paralı savaşçıların geçici olarak bulunduğu merkezin yüksek hassasiyetli füzelerle vurulduğunu belirten Konaşenkov, "Saldırıda 250'ye kadar yabancı militan, 7 zırhlı araç ve 12 özel araç yok edildi." dedi.

Çerkası bölgesinde yaklaşık 60 Ukraynalı askerin, 2 çok namlulu roketatar ile 4 topçunun yüksek hassasiyetli silahla imha edildiğini aktaran Konaşenkov, Donetsk bölgesindeki bir tren istasyonunda 10'dan fazla "Grad" çok namlulu roketatar ile 8 zırhlı araç ve bir askeri havaalanında bulunan 2 "Mi-8" helikopterin vurulduğunu kaydetti.

Ukrayna ordusuna ait 14 yönetim merkezi ile 3 mühimmat ve yakıt deposunun Rus hava muharebe taktik birlikleri ile füze ve topçu birliklerince yok edildiğini aktaran Konaşenkov, 6 insansız hava aracının düşürüldüğünü ifade etti.

Konaşenkov, "Ukrayna’ya ait bugüne kadar 257 uçak, 142 helikopter, 1564 insansız hava aracı, 356 hava savunma füze sistemi, 4 bin 99 tank ve zırhlı araç, 759 çok namlulu roketatar, 3 bin 157 obüs ve havan topu, 4 bin 392 özel askeri araç yok edildi." ifadesini kullandı.

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