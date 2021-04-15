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Dünya

Rusya Dışişleri Bakanlığı: ABD'nin agresif davranışları kararlı şekilde karşılık görecek

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, "ABD, Amerikan hegemonyasını dışlayan çok kutuplu dünyanın nesnel gerçeğini kabul etmeye hazır değil. ABD, yaptırım baskısı ve iç işlerimize müdahale etme üzerine oynuyor." ifadelerini kullandı.

Dmitri Chirciu   | 15.04.2021
Rusya Dışişleri Bakanlığı: ABD'nin agresif davranışları kararlı şekilde karşılık görecek

Moskova

Zaharova, başkent Moskova'da video konferans yöntemiyle düzenlediği basın toplantısında, ABD'nin siber saldırı girişimi ve başkanlık seçimlerine müdahale gerekçesiyle 10 Rus diplomatı sınır dışı etme ve ekonomik yaptırım uygulama kararını değerlendirdi.

ABD'nin Rusya'ya karşı "düşmanca" adımlar attığını belirten Zaharova, "ABD'yi bu konuda defalarca uyardık. Bu adımlar, ülkelerimiz arasındaki yüzleşme derecesini tehlikeli şekilde artırıyor. Bu çizgi, tarih açısından dünyanın kaderinden sorumlu olan nükleer silaha sahip iki ülke halklarının çıkarlarını yansıtmıyor." dedi.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve ABD Başkanı Joe Biden'ın daha önce telefonda görüştüğünü anımsatan Zaharova, "Biden, Putin ile telefon görüşmesinde, ikili ilişkilerin iyileştirilmesiyle ilgili olduğunu dile getirdi. Ancak Biden yönetiminin eylemleri aksini gösteriyor." yorumunda bulundu.

Zaharova, "ABD, Amerikan hegemonyasını dışlayan çok kutuplu dünyanın nesnel gerçeğini kabul etmeye hazır değil. ABD, yaptırım baskısı ve iç işlerimize müdahale etme üzerine oynuyor." ifadelerini kullandı.

"ABD, ikili ilişkilerin bozulmasından bedel ödeyecek"

Zaharova, ABD'in yeni yaptırımlarına yanıt vereceklerini vurgulayarak, "Elbette, ABD’nin benzer agresif davranışları kararlı şekilde karşılık görecek. Yaptırımlara cevap kaçınılmazdır." diye konuştu.

İkili ilişkilerin bozulmasından ABD'yi sorumlu tutan Zaharova, "Washington, ikili ilişkilerin bozulmasının bedelini ödeyeceğini anlamalıdır. Olanlardan sorumluluk, tamamen ABD'nin üzerindedir." dedi.

Zaharova, ABD'nin Moskova Büyükelçisinin John J. Sullivan'ın Rusya Dışişleri Bakanlığına çağrıldığı bilgisini paylaşarak, "Amerikan tarafı için zor bir konuşma olacak." ifadesini kullandı.

Biden'ın 10 Rus diplomatın sınır dışı edileceği açıklaması

ABD Başkanı Joe Biden, siber saldırı girişimi ve başkanlık seçimlerine etki etmeye yönelik faaliyetlerle bağlantılı oldukları gerekçesiyle 10 Rus diplomatın sınır dışı edileceğini açıklamıştı.

ABD Hazine Bakanlığı da siber saldırı girişimi ve başkanlık seçimlerine müdahale gerekçesiyle Rusya ekonomisini hedef alan bir dizi yaptırım duyurmuştu.

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