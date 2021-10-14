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Dünya

Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, İranlı mevkidaşı Abdullahiyan ile telefonda görüştü

Dmitri Chirciu   | 14.10.2021
Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, İranlı mevkidaşı Abdullahiyan ile telefonda görüştü

Moskova

MOSKOVA (AA) - Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan ile telefon görüşmesi yaptı.

Rusya Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Lavrov'un Abdullahiyan ile görüşmesinde, İran nükleer anlaşması ile ilgili durumun ele alındığı belirtildi.

Bu anlaşmanın önemine işaret edilen açıklamada, "Görüşmede, Nükleer anlaşmanın ilk baştaki dengeli haline dönülmesinin ilgili tarafların hak ve çıkarlarının sağlanması için tek doğru yol olduğu teyit edildi. Viyana'da anlaşmayla ilgili müzakerelerin en kısa zamanda yeniden başlatılması konusuna karşılıklı ilgi gösterildi." ifadesine yer verildi.

Lavrov ile Abdullahiyan'ın 6 Ekim'de başkent Moskova'da görüştüğü anımsatılan açıklamada, iki tarafın ikili ilişkiler ile ilgili konular ele aldığı kaydedildi.

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