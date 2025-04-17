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Dünya

Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov ile ABD Dışişleri Bakanı Rubio "Ukrayna meselesini" görüştü

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio ile Ukrayna meselesini görüştü.

Ali Cura  | 17.04.2025 - Güncelleme : 17.04.2025
Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov ile ABD Dışişleri Bakanı Rubio "Ukrayna meselesini" görüştü

Moskova

Rusya Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Lavrov ve Rubio arasında telefon görüşmesi gerçekleştirildiği belirtildi.

ABD Başkanı Donald Trump'ın Özel Temsilcisi Steve Witkoff ile Paris'te bulunan Rubio'nun, Ukrayna, Fransa ve diğer bazı Avrupa ülkelerinin temsilcileriyle yaptığı temaslara ilişkin bilgi verdiği aktarılan açıklamada, "Söz konusu temasların, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Witkoff ile St. Petersburg'da yaptığı görüşme dahil, Washington ile Moskova arasında yapılan istişareler doğrultusunda gerçekleştiği vurgulandı." ifadesi kullanıldı.

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Lavrov'un görüşmede, Moskova'nın Ukrayna krizinin temel nedenlerini güvenilir bir şekilde ortadan kaldırmak için Amerikalı meslektaşlarıyla çalışmaya devam etmeye hazır olduğunu vurguladığı kaydedilen açıklamada, her iki bakanın gelecek hafta Amerikalılar ve Avrupalıların Ukrayna tarafıyla yapmayı planladıkları görüşmeler de göz önünde bulundurularak hızlı iletişimin sürdürülmesi konusunda anlaştıkları ifade edildi.

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