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Dünya, Rusya-Ukrayna Savaşı

Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, Çinli mevkidaşı Çin Gang ile Ukrayna'daki durumu görüştü

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile Çin Dışişleri Bakanı Çin Gang, Özbekistan'ın Semerkant kentindeki görüşmesinde Ukrayna'daki durumu ele aldı.

Dmitri Chirciu  | 13.04.2023 - Güncelleme : 13.04.2023
Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, Çinli mevkidaşı Çin Gang ile Ukrayna'daki durumu görüştü

Moskova

Rusya Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Lavrov ile Çin, Özbekistan'ın Semerkant kentinde Afganistan'a komşu ülkeler (Özbekistan, İran, Çin, Pakistan, Tacikistan, Türkmenistan ve Rusya) dışişleri bakanları toplantısı kapsamında bir araya geldi.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Çin Devlet Başkanı Şi Cinping'in geçen ay başkent Moskova'da yaptığı anlaşmaların uygulanması sürecinin ele alındığı görüşmede, Afganistan, Orta Asya ve Ukrayna'daki durum değerlendirildi.

Görüşmede, "Rusya ve Çin'in birçok konuda aynı veya birbirine yakın pozisyon sergilediği, başka ülkelerin iç işlerine karışma, şantaj ve tehdit yoluyla tek yanlı yaklaşımlar dayatma ve uluslararası ilişkilerin demokratikleşmesine karşı girişimlerin kabul edilemez olduğu" vurgulandı.

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