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Dünya

Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov: ABD ile temaslarda ilerleme kaydediyoruz

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, ABD ile müzakerelerin yeniden yapılacağını belirterek, "Temaslarda ilerleme kaydediyoruz. Amerikan ortaklarımızın, iki ülke diplomatlarının çalışmasına yönelik engelleri kaldırma istediğini görüyoruz." dedi.

Dmitri Chirciu  | 01.04.2025 - Güncelleme : 01.04.2025
Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov: ABD ile temaslarda ilerleme kaydediyoruz

Moskova

Lavrov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Güvenlik Konseyi ile yaptığı toplantının ardından gazetecilere açıklamalarda bulundu.

Rusya Savunma Bakanı Andrey Belousov'un toplantıda, Rusya ve Ukrayna'nın enerji altyapı tesislerine saldırıları durdurma konusunda varılan anlaşmanın uygulanması sürecine dair bilgi verdiğini kaydeden Lavrov, bu anlaşmanın uygulanmadığını, Rus enerji unsurlarının saldırılara maruz kaldığını belirtti.

Rusya ordusunun, Putin'in Ukrayna'daki enerji tesislerine saldırı düzenlememe emrine uyduğunu ifade eden Lavrov, "18 Mart'tan itibaren (ABD Başkanı Donald) Trump ile yapılan anlaşmaya yüzde 100 uyuyoruz." dedi.

Lavrov, ABD tarafına Ukrayna'nın ihlalleriyle ilgili bilgi ilettiklerini aktardı.

"Karadeniz Girişimi ile ilgili somut adımlara ihtiyacımız var"

Rus ile Amerikalı uzmanlar arasında Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da geçen hafta müzakerelerin yapıldığını anımsatan Lavrov, bunun sonucunda ABD ile Karadeniz'de seyrüsefer güvenliğinin sağlanması ve ticari gemilerin askeri amaçlarla kullanılmasının önlenmesini içeren Karadeniz Girişimi'nin kabul edildiğine dikkati çekti.

Lavrov, "Bu konuda boş vaatlerin yerine somut adımlara ihtiyacımız var. Burada limanlara erişim, navlun ücretleri, sigorta söz konusudur. Amerikalı meslektaşlarımız, şu anda tekliflerimizi inceliyor. Onlar, kısa zamanda bunları yanıtlayacaklarına dair söz verdi." ifadelerini kullandı.

"ABD ile yeni bir görüşme için hazırlıklar yapılıyor"

Rusya ve ABD arasında ikili ilişkilerin normalleştirilmesi kapsamında büyükelçilik faaliyetlerine yönelik İstanbul'da şubatta toplantı yapıldığını hatırlatan Lavrov, şöyle konuştu:

"Şimdi yeni görüşme için hazırlıklar yapılıyor. Bununla birlikte telefon ve video konferans yoluyla temaslar sürdürülüyor. Temaslarda ilerleme kaydediyoruz. Amerikan ortaklarımızın, iki ülke diplomatlarının çalışmasına yönelik engelleri kaldırmak istediğini görüyoruz."

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