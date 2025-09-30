Dolar
41.59
Euro
48.89
Altın
3,802.14
ETH/USDT
4,166.00
BTC/USDT
113,291.00
BIST 100
11,002.94
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

ABD yönetimi, Harvard Üniversitesine sağlanacak federal fonları durdurmak için harekete geçti

ABD Sağlık ve İnsan Hizmetleri Bakanlığı, kampüste antisemitizmle ilgili şikayetlerin yeterince ele alınmadığı gerekçesiyle Harvard Üniversitesinin gelecekteki araştırma hibelerine ve federal fonlara erişimini engellemek üzere resmi süreç başlattı.

Zeynep Katre Oran  | 30.09.2025 - Güncelleme : 30.09.2025
ABD yönetimi, Harvard Üniversitesine sağlanacak federal fonları durdurmak için harekete geçti

Ankara

Kampüsündeki Filistin'e destek gösterileri ile çeşitlilik, eşitlik ve kapsayıcılık programları nedeniyle uzun süredir federal hükümetin hedefindeki Harvard Üniversitesi ile Donald Trump yönetimi arasındaki anlaşmazlık, taraflar arasındaki müzakerelere rağmen devam ediyor.

New York Times gazetesinin haberine göre, Sağlık ve İnsan Hizmetleri Bakanlığı, üniversitenin kampüsündeki antisemitizm olaylarına karşı "kasıtlı kayıtsızlık" gösterdiğini savunarak federal fonlardan men edilmesi için Harvard Üniversitesini resmi inceleme sürecine sevk etti.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Sürecin Harvard aleyhine sonuçlanması halinde, üniversitenin ABD hükümetiyle yeni sözleşmeler yapması ve araştırma fonlarından yararlanması engellenecek.

Trump ile Harvard arasındaki anlaşmazlık

Federal hükümet, aralarında Harvard'ın da olduğu birçok üniversiteyi, başta Filistin'e destek için düzenlenen kampüs protestoları ile çeşitlilik, eşitlik ve kapsayıcılık programlarını gerekçe göstererek federal fonlarını dondurmakla tehdit etmişti.

Bu süreçte Adalet Bakanlığı, Sağlık ve İnsan Hizmetleri Bakanlığı, Eğitim Bakanlığı ve Genel Hizmetler İdaresi (GSA) ortaklığıyla "Antisemitizmle Mücadele Görev Gücü" kurulmuştu.

Başkan Donald Trump yönetimi, Harvard'a sağlanan 2,2 milyar dolarlık fonun ve 60 milyon dolarlık sözleşme bedelinin dondurulmasına karar vermiş, üniversite de federal hükümetin fonları dondurmasının hukuka aykırı olduğunu savunarak bu kararı engellemek üzere dava açmıştı.

Ağustos ayında ABD basınında çıkan haberlerde, Harvard Üniversitesi ile ABD yönetiminin, milyarlarca dolarlık federal araştırma fonunun yeniden sağlanması karşılığında üniversitenin 500 milyon dolar harcama yapmasını öngören bir hukuki uzlaşmaya yaklaştığı ileri sürülmüştü.

Boston Bölge Mahkemesi Yargıcı Allison Burroughs da eylül başında, Trump'ın, Harvard Üniversitesinin fonlarını dondurmasını anayasaya aykırı bularak, fonların üniversiteye aktarılmasının önünü açmıştı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
TBMM Başkanı Kurtulmuş: Toprak bütünlüğü olan bir Filistin devletinin kurulması Orta Doğu barışının kapısıdır
"Güllü" adıyla tanınan şarkıcı Gül Tut'un ölümüyle ilgili soruşturma sürüyor
MSB: Doğu Akdeniz'deki gemilerimiz ihtiyaç duyulması halinde insani yardım görevlerine katkı sağlayacaktır
Antalya Büyükşehir Belediyesine yönelik soruşturmada 20 şüpheli gözaltına alındı
Bolu Dağı'nda sis ve sağanak ulaşımı etkiledi

Benzer haberler

ABD yönetimi, Harvard Üniversitesine sağlanacak federal fonları durdurmak için harekete geçti

ABD yönetimi, Harvard Üniversitesine sağlanacak federal fonları durdurmak için harekete geçti

ABD'deki ankete göre halkın İsrail'e desteği önemli ölçüde azaldı

5G'de ABD-Çin rekabeti kızıştı, 6G için de hazırlıklar başladı

Küresel Sumud Filosu'ndaki ABD'li aktivist Stumo, ülkesinin Gazze'deki soykırımı finanse ettiğini söyledi

Küresel Sumud Filosu'ndaki ABD'li aktivist Stumo, ülkesinin Gazze'deki soykırımı finanse ettiğini söyledi
ABD'de hükümet kapanma riskiyle karşı karşıya

ABD'de hükümet kapanma riskiyle karşı karşıya
ABD'de yargıç, Trump yönetiminin VOA'da çalışan yüzlerce kişiyi işten çıkarma planını askıya aldı

ABD'de yargıç, Trump yönetiminin VOA'da çalışan yüzlerce kişiyi işten çıkarma planını askıya aldı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet