Rusya Devlet Başkanı Putin: "Rusya, ABD'ye nadir toprak elementi alanında birlikte çalışma fırsatı sunmaya hazır"
Moskova
Rusya Devlet Başkanı Putin, "Rusya, ABD'ye nadir toprak elementi alanında birlikte çalışma fırsatı sunmaya hazır." dedi.
Putin, "Trump'ın Ukrayna'daki siyasi durumu iyileştirmek istediğine inanıyorum. Bu girişim Rusya’dan çok Ukrayna’nın çıkarınadır." diye konuştu.
Rusya Devlet Başkanı Putin, "ABD ile savunma bütçelerinin karşılıklı yüzde 50 azaltılması iyi bir fikir, Çin de isterse sonradan katılabilir." açıklamasını yaptı.
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