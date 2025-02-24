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Dünya

Rusya Devlet Başkanı Putin: "Rusya, ABD'ye nadir toprak elementi alanında birlikte çalışma fırsatı sunmaya hazır"

Ali Cura  | 24.02.2025 - Güncelleme : 24.02.2025
Rusya Devlet Başkanı Putin: "Rusya, ABD'ye nadir toprak elementi alanında birlikte çalışma fırsatı sunmaya hazır"

Moskova

Rusya Devlet Başkanı Putin, "Rusya, ABD'ye nadir toprak elementi alanında birlikte çalışma fırsatı sunmaya hazır." dedi.

Putin, "Trump'ın Ukrayna'daki siyasi durumu iyileştirmek istediğine inanıyorum. Bu girişim Rusya’dan çok Ukrayna’nın çıkarınadır." diye konuştu.

Rusya Devlet Başkanı Putin, "ABD ile savunma bütçelerinin karşılıklı yüzde 50 azaltılması iyi bir fikir, Çin de isterse sonradan katılabilir." açıklamasını yaptı.

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