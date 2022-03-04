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Dünya

Rusya’dan tümüyle ayrılan yabancı şirketlere hızlandırılmış iflas süreci uygulanacak

Rusya Başbakan Birinci Yardımcısı Andrey Belousov, ülkede üretimlerini durdurup çalışanlarını işten çıkartan yabancı şirketlere, iflas süreçlerini hızlandırarak müdahale edeceklerini söyledi.

Emre Gürkan Abay   | 04.03.2022
Rusya’dan tümüyle ayrılan yabancı şirketlere hızlandırılmış iflas süreci uygulanacak

Moskova

Rus hükümetinin internet sitesinde yer alan açıklamada, Belousov’un yaptırımlar nedeniyle çok sayıda yabancı şirketin Rusya’dan ayrılmasına ilişkin değerlendirmelerine yer verildi.

Rusya’daki yabancı şirketlerin önünde üç seçenek bulunduğunu ifade eden Belousov, “İlk seçenek, şirketin Rusya'da faaliyetlerine devam etmesi ve aynı zamanda üretim için gerekli hammadde, malzeme tedarikini sağlaması ve çalışanlarına yükümlülüklerini yerine getirmesidir.” dedi.

Belousov, yabancı şirketlerin ikinci seçeneği olarak hisse devrine işaret ederek, “İkinci seçenek, yabancı hissedarların paylarını yerel ortaklara devretmeleridir. Bu şirketler gelecekte Rusya pazarına geri dönme fırsatına sahip olacaklar. Bazı yatırımcılar zaten bu fırsattan yararlandı.” diye konuştu.

Üçüncü seçenekte ise Rus hükümetinin şirketlere müdahalede bulunacağını kaydeden Belousov, “Şirket Rusya'dan ayrılmaya karar verir, üretimi kapatır ve çalışanları işten çıkarırsa, hızlandırılmış iflas süreci ile müdahale edeceğiz. Çünkü bizim mutlak önceliğimiz vatandaşlarımızın istihdamını ve sosyal refahını korumaktır.” ifadelerini kullandı.

Belousov, Rusya’dan ayrılmak istemeyen çok sayıda yabancı şirkete ise ülkelerinde yoğun bir siyasi baskı yapıldığını sözlerine ekledi.

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