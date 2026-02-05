Milli Savunma Bakanı Güler, Birleşik Krallık Genelkurmay Başkanı Orgeneral Knighton'ı ağırladı
Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Birleşik Krallık Genelkurmay Başkanı Orgeneral Richard Knighton'ı kabul etti.
Ankara
Milli Savunma Bakanlığının (MSB) NSosyal hesabından yapılan paylaşımda, "Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu'nun resmi davetlisi olarak Ankara'ya gelen Birleşik Krallık Genelkurmay Başkanı Orgeneral Richard Knighton'ı kabul etti. Kabulde Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu da yer aldı." ifadeleri kullanıldı.
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.
🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı
Paylaşımda, kabule ilişkin fotoğraflar da yer aldı.
Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.