logo
Gündem

Milli Savunma Bakanı Güler, Birleşik Krallık Genelkurmay Başkanı Orgeneral Knighton'ı ağırladı

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Birleşik Krallık Genelkurmay Başkanı Orgeneral Richard Knighton'ı kabul etti.

Utku Şimşek  | 05.02.2026 - Güncelleme : 05.02.2026
Milli Savunma Bakanı Güler, Birleşik Krallık Genelkurmay Başkanı Orgeneral Knighton'ı ağırladı

Ankara

Milli Savunma Bakanlığının (MSB) NSosyal hesabından yapılan paylaşımda, "Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu'nun resmi davetlisi olarak Ankara'ya gelen Birleşik Krallık Genelkurmay Başkanı Orgeneral Richard Knighton'ı kabul etti. Kabulde Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu da yer aldı." ifadeleri kullanıldı.

Paylaşımda, kabule ilişkin fotoğraflar da yer aldı.

Milli Savunma Bakanı Güler, Birleşik Krallık Genelkurmay Başkanı Orgeneral Knighton'ı ağırladı
