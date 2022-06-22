Dolar
17.35
Euro
18.39
Altın
1,838.96
ETH/USDT
1,093.90
BTC/USDT
20,350.00
BIST 100
2,574.30
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya, Rusya-Ukrayna Savaşı

Rusya’da ABD Büyükelçiliğinin adresi, Ukrayna’daki ayrılıkçı yönetimin ismi oldu

Rusya’da Moskova Belediyesi, ABD Büyükelçiliği binasının bulunduğu meydanın ismini, Ukrayna’nın doğusundaki Rus destekli ayrılıkçıların ilan ettiği sözde Donetsk Halk Cumhuriyeti’nin ismi ile değiştirdi.

Dmitri Chirciu   | 22.06.2022
Rusya’da ABD Büyükelçiliğinin adresi, Ukrayna’daki ayrılıkçı yönetimin ismi oldu Fotoğraf: Evgenii Bugubaev/AA

Moskova

Moskova Belediyesinden yapılan açıklamada, ABD'nin Moskova Büyükelçiliğinin bulunduğu adresin değişimi ile ilgili anket yapıldığı belirtildi.

Ankete 278 bin 684 kişinin katıldığı kaydedilen açıklamada, "ABD'nin Moskova Büyükelçiliği, yeni resmi adrese sahip. ABD'nin diplomatik misyonu, artık Donetsk Halk Cumhuriyeti Meydanı No:1 adresinde bulunacak. Bunu ankete katılanların yaklaşık yüzde 45'i onayladı." ifadelerine yer verildi.

ABD'nin Moskova Büyükelçiliğinin eski adresinin Bolşoy Devyatinskiy Sokağı olduğu anımsatılan açıklamada, söz konusu adresin iptal edildiği kaydedildi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Türk Kızılay, Afganistan'daki 500 depremzedeye gıda yardımında bulundu
Bakan Yanık'tan Pınar Gültekin davası kararına ilişkin açıklama: Haksız tahrik indirimi yanlış bir değerlendirmedir
Solotürk'ten, Kocaeli'de keşif uçuşu
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Selman'ı resmi törenle karşıladı
Köyceğiz'deki orman yangını kontrol altına alındı

Benzer haberler

Rusya’da ABD Büyükelçiliğinin adresi, Ukrayna’daki ayrılıkçı yönetimin ismi oldu

Rusya’da ABD Büyükelçiliğinin adresi, Ukrayna’daki ayrılıkçı yönetimin ismi oldu

AB'den Rus ürünlerinin geçişine izin vermeyen Litvanya'ya destek

AB ülkelerinin liderleri Ukrayna ağırlıklı gündemle toplanacak

Ukrayna: Herson bölgesinde Rus birliklerine karşı taarruz operasyonu yürütüyoruz

Ukrayna: Herson bölgesinde Rus birliklerine karşı taarruz operasyonu yürütüyoruz
Rusya: Ukrayna tahılının yabancı gemilerle çıkarılmasını sağlamaya hazırız

Rusya: Ukrayna tahılının yabancı gemilerle çıkarılmasını sağlamaya hazırız
Ukrayna: Savaşta ölen Rus asker sayısı 34 bini geçti

Ukrayna: Savaşta ölen Rus asker sayısı 34 bini geçti